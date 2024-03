INVIATO CITTADINO Grande inaugurazione della porchetteria Granieri in via Porta Rossa a Firenze

La tradizionale porchetteria-salumeria fondata nel 1916 dal bisnonno Amato, e fruttuosamente curata da Alessandro, attuale titolare, si espande a macchia d’olio.

Dal laboratorio di Casalalta (modernissimo, ma tradizionale nelle preparazioni e nelle tecniche di conservazione) al capoluogo. Dove costituisce, da tempo, un solido punto di riferimento del cibo on the road. Ma non solo. Perché, oltre a panini dalle mille (più una) configurazioni, c’è chi porta a casa scartocciate di porchetta, affettati, salsicce, formaggi.

Le guide turistiche lo pongono in cima alla classifica del cibo di qualità.

E la famiglia Granieri, Alessandro, moglie, figli, sono tutti impegnati ad espandersi con solido giudizio.

Dopo Perugia, Firenze. Che non è certo seconda alla Vetusta, per prestigio e visibilità. Anche se il suo lampredotto soffre un po’ la concorrenza della porchetta nostrana. Cotta senza l’artificio di lessarla prima, in modo che non perda peso. Ma che conservi il sapore, la croccantezza, il profumo.

Dice Alessandro: “A Firenze ci vogliono bene. Intratteniamo rapporti eccellenti con l’Amministrazione. Che vede di buon occhio l’appeal che esercitiamo su turisti di tutto il mondo e sui residenti della città… senza acca”.

I negozi erano due: alla Stazione e in centro. Ma ora sono diventati quasi… tre. Nel senso che quello di via Porta Rossa è contiguo al precedente, ma ospita clienti a sedere anche al piano superiore. Una struttura complessa e completa.

Sopportare il caro-affitti. “Certo – commenta Alessandro – a Firenze gli affitti sono alle stelle. Ma ci stiamo e possiamo trarre soddisfazione dall’attività”.

Ma come fate a dividervi tra Perugia e Firenze?

“Andiamo là tre volte a settimana, teniamo d’occhio, riforniamo, controlliamo e collaboriamo coi nostri sei dipendenti, molto corretti e competenti”.

Poi sussurra: “Anche a Perugia dovete aspettarvi grosse novità”.

Un’anticipazione esclusiva. La novità è costituita dalla nuova apertura di un punto vendita al Pian di Massiano.

Non scendiamo in particolari. Ma certo è che sarà ancora un successo.