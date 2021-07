INVIATO CITTADINO Fontivegge, si lavora alacremente per completare la nuova 'galleria'

Fontivegge. Si lavora alacremente per il completamento della galleria che collega Stazione FS e terminal bus. Collocate le strutture arcuate metalliche, la ditta prosegue con la pavimentazione. Si depositano strati di materiali sui quali verranno cementate le mattonelle. Si tratta di elementi di generose dimensioni, identici a quelli già murati di fronte.

Anche le due corsie di collegamento saranno sistemate e finite con asfalto. A lavoro compiuto, verrà migliorato l’accesso ai locali della Biblioteca delle Nuvole, la maggior raccolta di fumetti esistente in Italia.

A breve saranno istallate le pannellature lignee che arriveranno fino a terra nel tratto in cui ci sono brutture da coprire. Ci riferiamo ai fatiscenti locali sul lato ferrovia. Altrove, resteranno invece ad altezza delle strisce metalliche.

Gli ultimi tre archi verso il Minimetro non sono collegati da strisce orizzontali e non avranno copertura. Secondo il progetto originale – dice un addetto – e non per corrispondere alle esigenze pubblicitarie della E 21. Con cui si parla di qualche frizione.

Sta di fatto che un po’ di copertura ci sarà. È innegabile.

Un modo per ridurre l’impatto visivo – si suggerisce – sarebbe l’idea di spostare a sinistra il maxipannello, scambiandolo di posto con l’altro.

Sarà da vedere se la ditta della pubblicità sarà d’accordo.

Un’altra possibilità sarebbe quella di alzare di un paio di metri i pannelli, rendendo tutto perfettamente visibile. Ma ci spiegano che ostano a questa opzione i calcoli di carattere statico, poiché la base è stata progettata in funzione delle attuali altezze. Alzare i pannelli, potrebbe metterne a rischio la stabilità, specie considerando l’impatto del vento.

Come sia, si dice che ci sarà una rivalsa da parte di chi si ritiene danneggiato. Speriamo che si mettano d’accordo. Perché il progetto è bello e sarebbe un peccato snaturarlo. “Bello e inutile”, dice qualcuno.