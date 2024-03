INVIATO CITTADINO C’era una volta la scuola dell’infanzia Sorelle Agazzi

Da qui il successivo trasferimento nello stabile della Scuola primaria Enzo Valentini di via Francesco Innamorati.

Era stata realizzata unendo due appartamenti al pianterreno dell’edificio che, sul lato inferiore, prospetta su via Calindri. A sinistra il parco della Leonardo da Vinci e la vista sull’Onaosi.

L’accesso era stato impreziosito con una merlatura fittile e una ferratura circolare che conferivano a questo ingresso anonimo un aspetto gradevole e accattivante (foto).

Da anni la scuola materna è chiusa e quel luogo in stato di abbandono.

Il terrazzone esterno era utilizzato come spazio giochi, opportunamente attrezzato.

Al livello inferiore era stato attivato un Circolo gestito dagli anziani, il primo in città, ai tempi dell’assessore Brando Fanelli.

Quello spazio era stato successivamente acquistato per la realizzazione di una clinica veterinaria. Che non fu mai attivata a causa di infiltrazioni provenienti proprio da quel terrazzo, prima utilizzato come spazio giochi. Si è anche sostenuto che la causa sarebbe stata da individuare nella realizzazione di fori per il fissaggio di gazebo e ombreggianti.

La questione dura da anni con un contenzioso a base di carte bollate.

Ora si sta riqualificando l’ex scuola, probabilmente per riportarla alla destinazione d’uso di appartamento di civile abitazione.

Col risanamento del terrazzo si risolverà l’annoso problema delle infiltrazioni.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)