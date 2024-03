INVIATO CITTADINO 3 marzo 2024. Celebrare Lucio Dalla, nella sua Bologna, un giorno prima del suo (virtuale) compleanno

Auguri, Lucio, anche attraverso un ritratto che racconta la tua iconica moto Scrambler.

L’opera pittorica verrà svelata domani, nella Galleria e wine-bar di cui è titolare Stefano Caracchi, ex pilota e team manager di Ducati, insieme alla sua consorte Michela Morellato.

La simpatica occasione, che incrocia arte e mondanità, ha per titolo di “Aperilucio” (che non abbisogna di spiegazioni) e sarà di certo assai gettonata.

Perugia Today è la prima della lista di quanti avranno l’onore di divulgare l’immagine. Aspettiamo lo svolgimento dell’evento per non bruciarlo. Ma assicuriamo la pubblicazione del dipinto.

Moira Lena, pulendo i pennelli e poco prima di caricare in macchina l’opera per conferirla nella sede deputata ad accoglierla, ci dice: “Sono cresciuta con le canzoni di Lucio Dalla e considero la realizzazione di quest’opera come un atto dovuto nei confronti di uno dei grandi del panorama musicale internazionale”.

La presentazione dell’opera sarà accompagnata da una prestazione dell’artista altotiberina, non nuova all’abilità di coniugare arti pittoriche, coreutiche e performative.

L’esposizione nel museo permanente Rino’s Garage accredita la tela come meritevole di attenzione.

Qui la motocicletta di Lucio è presente insieme a una collezione interessante di esemplari, di oggi e di ieri, uscite dalla factory Ducati.

Il cantante era molto affezionato alla sua Scrambler, tanto che volle vi fosse realizzato uno special shoot fotografico che lo vide mettersi in posa accanto al campione motociclistico Valentino Rossi con cui condivideva la passione non competitiva (ma di collezionista e convinto utente) per le due ruote.