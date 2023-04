Inclusione sociale al Trasimeno, presentazione del lavoro fatto da Polis e Frontiera Lavoro

Centri di aggregazione giovanile, mediazione culturale per immigrati, sostegno all’affido familiare e sistema informativo di accesso ai servizi sociali.

L’intervento di “Inclusione Sociale” ITI Trasimeno (Investimento Territoriale Integrato), realizzato nella Zona sociale 5 grazie al finanziamento POR FSE 2014-2020, è stato un’opportunità per mettere in rete tutti gli “attori” che operano nei vari territori del Trasimeno e creare un tessuto sociale dove è predominante la collaborazione e la cooperazione tra le varie realtà, creando un rinnovato senso di unità, di appartenenza e di inclusione.

La cittadinanza tutta (dai piccoli agli anziani) ha partecipato, vissuto e sperimentato ogni azione progettuale.

Di tutto questo si deve ringraziare l’Unione dei Comuni del Trasimeno (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno), e in particolare l’Ufficio di Piano della Zona sociale 5, che hanno saputo creare una possibilità di sviluppo sociale significativa e completa e che, con costanza, sono stati presenti nel supporto e nel confronto di ogni attività o evento realizzati con questo intervento, offrendo la possibilità di lavorare in sinergia e in modo collegiale.

L’intervento è stato realizzato attraverso l’affidamento alle cooperative sociali Polis e Frontiera Lavoro dei servizi di Inclusione sociale previsti dall’Asse 3 ITI Trasimeno, finanziato dal POR FSE Umbria 2014-20 Asse 2 “Inclusione Sociale e Lotta Alla Povertà”.

L’intervento si è sviluppato attraverso quattro azioni:

- Gestione di tre Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) siti in Tavernelle, Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno;

- Gestione di due Centri di Mediazione culturale per Comunità immigrate siti in Castiglion Fosco e Magione;

- Servizio di supporto ai Progetti di Affido familiare;

- Realizzazione del Sistema informativo di accesso ai Servizi sociali per gli otto Comuni del Trasimeno https://www.ititrasimenosociale.it/.

L’evento di restituzione, per il quale rinnoviamo l’invito a partecipare, si terrà venerdì 21 aprile alle ore 16, presso il Teatro Caporali di Panicale, con gli interventi di Matteo Burico, presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno e sindaco di Castiglione del Lago, Giulio Cherubini, assessore Politiche sociali Unione dei Comuni del Trasimeno e sindaco di Panicale, Alessandra Todini, responsabile Ufficio di Piano - Area Sociale Unione dei Comuni del Trasimeno, Luca Coletto, assessore alla Salute e alle politiche sociali Regione Umbria, Silvia Iossa, MoCa Future Designers, Spin-off dell'Università degli studi di Firenze, Gianfranco Piombaroli, presidente Polis società cooperativa, Roberta Veltrini, presidente Frontiera Lavoro società cooperativa, Gaetano Mollo, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Perugia.