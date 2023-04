In Centro, tanti artisti fanno l’uovo. Sono ben 80 i pittori provenienti da tutta Italia… e oltre

In Centro, tanti artisti fanno l’uovo. Sono ben 80 i pittori provenienti da tutta Italia e perfino da Argentina, Francia e Inghilterra … ed è partita alla grande la Fiera di Pasqua. Al lavoro, fra Corso e rimbocchi, fin da ieri mattina. Sono impegnati a dipingere utilizzando come supporto le uova di Deruta. Raccontando storie colorate e fantastiche. Aventi come tema unificante la primavera, la Pasqua, il dono, la natura, i fiori, gli animali. L’evento, giunto alla seconda edizione, si configura come una estemporanea d’arte. Una di quelle

organizzate dall’infaticabile Stefania Natalicchi che raduna attorno a sé una congerie di pittori “della domenica”, o anche professionisti, che si cimentano in un certamen gaudioso.

Ma invero il confronto è una sfida solo apparente, in quanto i prodotti del loro genio sono appannaggio dei negozi nei pressi dei quali sono stati “ingaggiati” per attirare curiosi e potenziali clienti. Tanti commercianti hanno “adottato” un artista. E c’è anche chi, come nel caso di Bottini, ne ha “acquistati” una coppia. Nella fattispecie l’elcino Piero Bonciarelli (cui ha fatto visita l’ex assessore Dramane Wagué) e Franco Susta (salutato dalla figlia e dal collega pictor optimus Stefano Chiacchella).

All’imbocco di via Mazzini, di fronte alla sede della mostra del grande scultore Sestilio Burattini [INVIATO CITTADINO Una mostra di scultura scritta sul vento (perugiatoday.it)] era all’opera il ponteggiano Roberto Banfi Rossi cui ha fatto gli auguri di buon lavoro il consigliere comunale eprovinciale Erika Borghesi. Ieri una giornata stupenda. Oggi, al contrario, sarà difficile lavorare open air e far asciugare i colori. Speriamo bene. Malgrado le presumibili avversità meteorologiche, si può dire che, se Perugia avesse la Senna, sarebbe una grande Montmartre. Invece ha il Tevere, ma di artisti ne ha tanti comunque. E di vaglia.