Perugia, è emergenza per gli alloggi agli universitari: la domanda supera l’offerta e il posto letto rimane un’incognita

Ritorniamo al punto di partenza, all'anno passato, quando molti studenti universitari sono rimasti senza alloggio. La storia si ripete.

“È arrivata la comunicazione ufficiale: l’Adisu ha confermato che le domande per il posto letto sono maggiori rispetto all’offerta ad oggi disponibile. Questo non implica esattamente che i posti letto non basteranno, se si considera la mole delle domande non idonee che vengono inviate ogni anno, ma è quasi certo che l’Agenzia non potrà garantire un alloggio a tutti gli studenti idonei al servizio che ne hanno fatto richiesta” ha spiegato Lorenzo Mazzola, Garante degli Studenti Adisu.

E ancora: “Studenti che ne hanno diritto perché economicamente svantaggiati, e che non possono sostenere i costi di un affitto presso privati. A distanza di un anno dall’ultima crisi abitativa, in cui oltre 600 studenti bisognosi erano rimasti senza casa, la Regione non ha fatto abbastanza per evitare il ripetersi dell’emergenza. L’aumento dei posti letto rispetto all’anno scorso, da 696 a 1032, dovuto alla conclusione delle ristrutturazioni di alcuni collegi e all’aggiunta di una nuova struttura, l’Ottagono, non bastano: con questi numeri l’agenzia regionale non sarebbe riuscita a coprire la domanda dell’anno scorso, 1373 studenti idonei, figuriamoci quella di quest’anno, considerando il costante aumento delle immatricolazioni a UniPg e l’ampliamento della platea dei beneficiari dei servizi Adisu.”

Nicholas Radicchi, Coordinatore di Udu Perugia, ha sottolineato: “In base ai dati che abbiamo finora prevediamo che molte matricole non riceveranno un alloggio: almeno 300, purtroppo questo numero potrebbe essere molto più alto”.

“Non siamo disposti a rivivere sulla nostra pelle una tale lesione del diritto allo studio, che colpisce come al solito gli studenti più svantaggiati, che senza le tutele dello Stato non hanno gli strumenti per accedere alla carriera universitaria. - continua Radicchi - Come rappresentanti Udu avevamo avvertito l’agenzia regionale di questo rischio già a giugno, depositando una nota in commissione Adisu. La Regione deve fare qualcosa, e deve farlo ora. In queste settimane continueremo a lavorare, come facciamo incessantemente dall’anno scorso, per evitare il ripetersi di una crisi del genere.”