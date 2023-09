I nuovi ristoranti Michelin di Perugia si incontrano

Sarà Ada Stifani, chef patron di Ada Gourmet, ad ospitare Martedì 26 settembre 2023, lo chef Enrico Pistoletti di Aldivino Ristorante, per la prima di due serate che avranno come obbiettivo quello di celebrare il fermento ristorativo dell’Umbria e far esaltare gli amanti della buona tavola con una cena in edizione limitata.



Entrambi recentemente inseriti con una menzione nella Guida Michelin, i due chef promettono un incontro in cucina all’insegna della creatività, con un menù speciale in cui gli ospiti potranno degustare in via del tutto eccezionale, tutti i piatti che hanno conquistato gli ispettori della guida e che hanno contribuito all’importante traguardo della menzione.Una serata pensata e fortemente voluta dai due chef, non solo come momento conviviale, ma anche per sottolineare un messaggio importante: che la cooperazione e i legàmi tra i grandi professionisti del settore sono un segno di grande intelligenza e devozione verso il proprio territorio. La rinascita gastronomica dell'Umbria inizia anche con gesti che, come questo, attraverso il talento di giovani chef, promuovono la collaborazione e la condivisione delle conoscenze a favore dell’eccellenza.