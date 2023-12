Perugia, una delle città italiane più apprezzate dai turisti europei per iniziare il 2024

Perugia, la città dell’arte, del cioccolato, del jazz e della cultura, si prepara ad accogliere i turisti europei che hanno scelto di festeggiare l’inizio del 2024 nella splendida cornice dell’Umbria.

Secondo il sito www.jetcost.it, specializzato nella comparazione di voli e hotel, Perugia è tra le mete preferite dagli europei per festeggiare il Capodanno. Le ricerche di voli per la fine di questo 2023 sono aumentate del 20%, mentre quelle di hotel del 24% rispetto alla fine del 2022.

Perugia offre ai suoi visitatori un patrimonio storico e artistico di grande valore, con monumenti come Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore e il Duomo, per non parlare della Galleria Nazionale dell’Umbria e di tutte le tante attrazioni di cui la città è piena.

I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024, indicano che moltissimi europei hanno optato per Perugia, ed è la 14esima città più richiesta dai viaggiatori britannici.

Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost, ha spiegato: “Quest'anno abbiamo visto che, mentre la vigilia e il giorno di Natale sono dedicati ai festeggiamenti in famiglia, il Capodanno è un momento in cui molti europei preferiscono fare visite turistiche, viaggiare, scoprire altre destinazioni e dare il benvenuto al nuovo anno in città e paesi diversi”.

E ancora: “Noi di Jetcost festeggiamo il fatto che l’Italia, ancora una volta, sia il secondo paese preferito dagli europei e dagli stessi italiani per iniziare il 2024 e, in particolare, vogliamo congratularci con la città di Perugia, ricercata da migliaia di viaggiatori da tutta Europa per concludere il 2023”.