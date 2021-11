Trasimeno, uno strumento in più con la nascita della Consulta dei Giovani dell’Unione dei Comuni

È stata presentata a Castiglione del Lago, la Consulta dei Giovani del Trasimeno, organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani residenti negli 8 Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Il progetto, realizzato a seguito del lavoro fatto dai giovani della “task force” per le politiche giovanili del Trasimeno, vedrà la luce ufficialmente dal gennaio 2022, mentre le iscrizioni saranno aperte da lunedì 29 novembre 2021. Alla consulta potranno iscriversi tutti i giovani residenti presso gli 8 comuni nella fascia d’età compresa fra i 16 e 30 anni: basteranno pochi click con una semplicissima domanda che si troverà nel sito dell’Unione dei Comuni.

Lo statuto della Consulta è stato deliberato dalla Giunta dell’Unione dei Comuni lo scorso 28 ottobre. Gli otto comuni sono Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.

Alla conferenza hanno partecipato il Presidente dell’Unione dei Comuni Giulio Cherubini, il Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, l’assessora alle politiche sociali di Castiglione del Lago Elisa Bruni e Adriano Bertone coordiantore della “task force” per le politiche giovanili del Trasimeno.

La Consulta promuoverà progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre sulla condizione giovanile per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani; raccoglierà informazioni e collaborerà attivamente con le strutture pubbliche e private deputate all’istruzione, alla formazione, alle pari opportunità, allo sport, al tempo libero, al volontariato alla cultura, all’inclusione sociale, alla promozione della salute, alla prevenzione del disagio giovanile. La Consulta presenterà progetti di intervento per i giovani da sottoporre agli organi dell’Unione dei Comuni del Trasimeno per l’eventuale approvazione e relativo finanziamento; avrà la funzione di esprimere pareri sulle proposte di atti di Giunta e di Consiglio dell’Unione o su provvedimenti dei responsabili degli Uffici dell’Unione in materia di politiche giovanili, intervenendo con propri rappresentanti, se richiesti, all’interno di commissioni istituzionali, gruppi di lavoro, equipe integrate socio-sanitarie e promuovendo rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti sul territorio regionale, nazionale e internazionale.

La Consulta potrà intervenire nei seguenti ambiti e su temi che abbiano attinenza con lo sviluppo delle politiche giovanili: inclusione sociale, promozione della salute, prevenzione del disagio giovanile, pari opportunità e volontariato; scuola, università, formazione professionale e lavoro; tutela dell’ambiente, innovazione tecnologica; cultura, sport e tempo libero; turismo ed eventi di promozione del territorio; trasporti, strutture e spazi pubblici, rapporti con le istituzioni. Gli organi della Consulta sono il Presidente (nella figura del Presidente dell’Unione o assessore delegato dell’Unione dei Comuni in materia di politiche giovanili), l’assemblea e il coordinatore dell’assemblea. L’assemblea è composta dal Presidente, quale membro di diritto con diritto di voto, dai Sindaci (o assessori delegati) degli otto Comuni (quali membri di diritto senza diritto di voto) e naturalmente da tutti i giovani fra 16 e 30 anni regolarmente iscritti e residenti negli otto Comuni. L’iscrizione è libera e gratuita.

L’assemblea si riunirà di diritto tre volte all’anno nella Sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno a Palazzo Baldeschi di Paciano.