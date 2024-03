Giornalismo dell'Umbria in lutto, è morto Mauro Barzagna

Giornalismo dell'Umbria in lutto per la morte di Mauro Barzagna, storico caposervizio del Corriere dell'Umbria.



"Oggi è un giorno molto triste. Se ne è andato un amico, un collega, un giornalista che aveva il Corriere dell'Umbria nel cuore. Per tutti noi Mauro Barzagna è stato una persona speciale", scrive su Facebook Luca Mercadini, vicecaporedattore e responsabile dello Sport del Corriere.