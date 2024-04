Foligno in lutto, è morto don Dino Ambrogi

Diocesi di Foligno in lutto per la morte di don Dino Ambrogi. Aveva 86 anni ed era il vicario parrocchiale nella parrocchia di San Biagio in Pale.

"Nato a Foligno il 21 febbraio 1938, don Dino è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1963 - ricorda la Diocesi - . Pochi mesi dopo la nomina a parroco di Annifo, con ingresso solenne nel giorno di San Matteo. Dopo aver guidato la comunità dei fedeli della frazione montana, don Dino Ambrogi è stato il parroco – dal 1987 - del Santissimo nome di Gesù per ben 25 anni. Nella parrocchia di via Monte Gargano sorge il famoso “campetto di don Dino”, il campo da calcetto dove intere generazioni di ragazzi sono cresciuti e si sono divertiti rincorrendo un pallone. È per questo suo grande amore verso i giovani e, più in generale nei confronti di tutti i suoi parrocchiani, che don Dino è stato un parroco amatissimo da tutti. Nella sua vita, don Dino Ambrogi è stato cappellano di Sua Santità (2002) e canonico del Capitolo della Cattedrale (2013). Lo scorso anno don Dino aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio".

Le esequie si svolgeranno venerdì 5 aprile alle 15 nella pro cattedrale della Madonna del Pianto.