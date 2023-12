Festa dei Quartieri, gran finale con tombolata alla Notari. Vice-sindaco Tuteri: "Da gennaio la piazza della musica per i giovani"

La stagione 2023 delle Feste di Quartiere (Perugia&Friends) si è chiusa nel migliore dei modi con l’attesa “Tombolata” organizzata nella suggestiva cornice della sala dei Notari.Un evento cui hanno partecipato i rappresentanti delle numerose associazioni che hanno contribuito ad organizzare le feste nei vari quartieri della città e tantissimi cittadini, tra cui molti bambini, che hanno riempito la sala. Una giornata all’insegna del divertimento anchegrazie all’attesissima performance dei “7 Cervelli”. All’evento presente il sindaco Andrea Romizi, il vice sindaco Gianluca Tuteri, l’assessore allo sviluppo economico e partecipazione Gabriele Giottoli, la dirigente dell’area servizi alla persona Roberta Migliarini.L’iniziativa è stata anche l’occasione per promuovere la campagna per il contrasto all’incidentalità stradale dovuta all’abuso di alcol e stupefacenti “Occhio” e “Occhi aperti” voluta dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto Strains-AD.

Dopo l’introduzione musicale, il vice sindaco Gianluca Tuteri ha ricordato che il prossimo gennaio partirà in piazza del Melo, sempre più piazza dei giovani, “Spazio Musica”, un centro qualificato, creativo e gratuito dove i giovani tra 14 e 35 anni potranno condividere la loro passione per la musica. Sono previsti infatti corsi di strumento, corsi di canto,giovmasterclass ed eventi, laboratori di scrittura creativa ed una sala prove e registrazione in cui esercitarsi”.

“Ci tenevamo particolarmente – ha spiegato l’assessore Gabriele Giottoli – a questo evento per celebrare la stagione 2023 di Perugia&Friends, iniziativa che cresce costantemente perché propone un’idea di città fatta di partecipazione, di dialogo e condivisione”. La risposta del progetto è stata importante, ma vi è la volontà di proporre ulteriori appuntamenti con l’obiettivo di valorizzare i territori grazie alla stretta collaborazione con le associazioni che giornalmente li animano”. Per quanto riguarda il progetto Strains-Ad ed alla campagna Occhi aperti, la dirigente Roberta Migliarini ha parlato di un fenomeno, quello dell’incidentalità stradale dovuta all’abuso disostanze che, purtroppo, cresce costantemente e colpisce soprattutto le fasce giovanili. Ecco la ragione per cui l’Amministrazione comunale ha deciso di attivarsi con un progetto organico investendo forze, energie e risorse economiche.