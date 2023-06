E45, ancora cantieri Anas: superstrada chiusa a Umbertide per una notte

Anas annuncia che la E45 "sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Umbertide in orario notturno dalle 21 del 22 giugno alle 6 del giorno successivo per consentire l’avanzamento dei lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale e il miglioramento sismico del viadotto Tevere II".

Ecco le modifiche alla viabilità: "Il traffico - prosegue la nota - sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Promano (dal km 99 al km 111,300). A seguire, la circolazione tornerà a essere regolata a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, come avviene attualmente, per consentire l’avanzamento dei lavori".

Il cantiere

Nella notte tra il 22 e il 23 giugno, sottolinea ancora Anas, "saranno eseguite le operazioni di smontaggio del vecchio impalcato in calcestruzzo. Le travi saranno sollevate e spostate con l’ausilio di particolare gru, per la successiva demolizione. Gli interventi riguardano in particolare il risanamento dei calcestruzzi, la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici, al fine di innalzare gli standard di sicurezza delle strutture su quattro viadotti tra Umbertide e Città di Castello (Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II) per un investimento complessivo di 9,6 milioni di euro".