Duecento bambini dall'Umbria all'incontro con papa Francesco per gridare insieme: "Pace"

"Tutto pronto anche dall’Umbria. Sono 200 i bambini e le bambine dall’ Umbria che incontreranno Papa Francesco". Lo dice Flavio Lotti, coordinatore della Perugia-Assisi e responsabile della delegazione Umbra in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale e la sindaca di Assisi Stefania Proietti, per l’evento della giornata mondiale dei bambini in Vaticano.

Arriveranno da 84 Paesi gli oltre settemila bambini che lunedì 6 novembre dalle 14, nell’Aula Paolo VI, incontreranno Papa Francesco per l’evento “I bambini incontrano il Papa”.

L’incontro è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il 5 novembre alle 17, le delegazioni straniere si ritroveranno, nella Basilica Santi XII Apostoli a Roma, per confrontarsi e riflettere sulla casa comune e l’ambiente.

Un momento di preparazione all’incontro con il Santo Padre a cui prenderanno parte 200 bambini dell’Umbria provenienti da Perugia, Umbertide, Assisi, Terni.

Ci sarà anche l’Orchestra per la pace Aldo Capitini dell’Istituto Comprensivo di Umbertide formata da 50 ragazzi e ragazze e raggiungeranno la capitale a bordo dei Bus Italia.

“Grande entusiasmo tra i bambini dell' Istituto Assisi 1 -afferma Stefania Proietti sindaca della Città di San Francesco- Mai come oggi sono necessari, urgenti proposte di educative per non soccombere alla logica dell' odio".

"Sono davvero orgoglioso di portare i bambini del nostro territorio dal Santo Padre per un evento straordinario – ha dichiarato Lotti – C’è grande sintonia con gli istituti scolastici, il corpo docente e le famiglie dei bambini per l’organizzazione del viaggio che lunedì mattina vedrà il trasferimento dei bimbi in pullman alla stazione gianicolense".

Durante l’incontro Mr.Rain e l’artista spagnolo Beret canteranno insieme una versione inedita di Supereroi in italiano e spagnolo. L’esibizione sarà accompagnata dal Piccolo coro dell’Antoniano.

L'evento sarà trasmesso in diretta dal TG1 con uno speciale, a partire dalle 15 e 20, oltre che da TV2000 e il Centro Televisivo Vaticano (CTV) dalle 14,15.

"In questi mesi così drammatici per il mondo quest’incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli - ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento - Nell’ora più buia il Santo Padre ci dona uno spiraglio di luce “impariamo dai bambini e dalle bambine”. Di fronte all’inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace".