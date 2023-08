Sant’Erminio, crolla il muretto esterno della scuola dell’infanzia

L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e a Sant’Erminio crolla il muro esterno della scuola d’infanzia, a renderlo noto i consiglieri del Partito democratico Francesco Zuccherini e Sarah Bistocchi.

“Pericolante già tempo, crollato forse perchè un'auto ci si è poggiata, è solo uno degli ultimi episodi che si sono verificati in questa zona e che denotano una mancanza di attenzione totale e cronica da parte dell’Amministrazione per questo quartiere” racconta Zuccherini, sottolineando che i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Alberti e Via Gattapone, strade limitrofe all’istituto, sono stati portati a termine dai privati cittadini che da soli si occupano anche del verde e della cura del territorio.

“Io e la consigliera Bistocchi già quattro anni fa avevamo chiesto al Comune di far diventare via Alberti e via Gattapone strade comunali, proprio perché hanno utilità pubblica e collegano due scuole comunali, l’asilo e la scuola primaria, e la palestra comunale, nulla di tutto ciò è stato preso in considerazione” spiega il consigliere Zuccherini.

E ancora: “Il crollo del muro della scuola e la mancanza di manutenzione della zona esterna della stessa, è un fatto grave e annunciato, la cui responsabilità ricade interamente sulle spalle del Comune, che continua a ignorare le richieste e le segnalazioni del territorio”.

“Chiediamo maggiore rispetto per questa zona e attenzione nei confronti di Sant’Erminio. A cominciare da un intervento, ormai urgente e necessario, per sistemare il muro, prima della ripresa delle attività scolastiche dell’Istituto” concludono i consiglieri Zuccherini e Bistocchi.