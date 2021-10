Coronavirus, tra dieci giorni Green Pass obbligatorio al lavoro: quali tamponi servono per ottenerlo

Mancano dieci giorni, poi dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori. E chi non può o non vuole ottenerlo attraverso la vaccinazione anti-Covid può farlo tramite tampone (il cui costo non è però a carico del datore di lavoro).

Tamponi per ottenere il Green Pass, il punto:

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 settembre n 133 contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti che estende la validità del tampone molecolare a 72 ore. La validità del tampone antigenico rapido resta invece di 48 ore.

I tamponi che la legge richiede per ottenere un valido Green Pass sono al momento tre:

Tamponi molecolari

Tamponi antigenici rapidi

Test salivari molecolari

(Restano esclusi i tamponi salivari rapidi)