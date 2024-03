Muffa sui muri, intonaco staccato e calcinacci in bagno: proteste e segnalazioni per il consultorio di Madonna Alta

Il consultorio di Strada PIan della Genna a Madonna Alta perde pezzi, ma continua a fornire servizi e prestazioni.

Ad un mese da una prima segnalazione di infiltrazioni, distacco di intonaco e allagamenti quando piove, la situazione non è per nulla migliorata. L’Azienda Usl Umbria 1 aveva mandato una squadra, ma evidentemente i problemi non solo permangono, ma sono peggiorati.

Come si può vedere dalle fotografie le macchie di umidità sono ancora lì, l’intonaco si stacca da più punti, con i calcinacci che piombano a terra o sui sanitari del bagno o direttamente a terra. In tutto questo il personale continua a lavorare e nei locali entrano cittadini e utenti dei servizi.