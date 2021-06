Comune di Perugia, Tari: approvate a maggioranza le modifiche all'imposta municipale: le novità per attività e famiglie

Passa a maggioranza in consiglio comunale la modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale unica (Iuc), componente della Tari. Le opposizioni hanno votato contro

Passa a maggioranza in consiglio comunale la modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale unica (Iuc), componente della Tari. Le opposizioni hanno votato contro.

Le modifiche al regolamento, spiega una nota del Comune di Perugia, "riguardano, in particolare gli articoli 6 bis e 6ter e, soprattutto, 7quater e 8 bis e prevedono l’introduzione, per il 2021, di una specifica riduzione della Tari in favore delle utenze non domestiche che, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell’attività, per effetto di provvedimenti statali o locali, o di restrizioni all’esercizio della stessa, ovvero che abbiano comunque registrato una riduzione del fatturato medio mensile, registrato nel periodo 01/04/2020-31/03/2021 rispetto a quello del periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020, di almeno il 30% (con un’ulteriore riduzione nel caso di calo di almeno il 60%)".

Le riduzioni, prosegue Palazzo dei Priori, "che possono arrivare anche ad oltre il 45%, riguardano l’intero ammontare del tributo (quota fissa e variabile) e dovranno essere richieste presentando apposita istanza entro il prossimo 15 settembre, utilizzando l’apposita modulistica che sarà messa a disposizione dal Comune e dal Gestore. Le riduzioni saranno applicate direttamente sulla tassa dell’anno 2021, mediante ricalcolo dell’avviso di pagamento già inviato. A questo proposito, per le utenze che presenteranno la domanda di riduzione, vi sarà la possibilità di sospendere il pagamento della terza e quarta rata della Tari, in attesa del ricalcolo".

Per agevolare i soggetti che hanno avuto maggiori difficoltà nel provvedere al pagamento del tributo per l’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica, aggiunge il Comune di Perugia, "è stata proposta una specifica norma che consente ai soggetti che riceveranno gli avvisi di liquidazione (solleciti) della Tari 2020, di richiedere la dilazione del pagamento fino a 6 mesi ovvero la rateizzazione fino a 24 mesi, a condizione che siano in regola con i pagamenti fino al 2019". E ancora: "A questo proposito è stato anche specificato che la possibilità attualmente prevista di dilazione o rateizzazione del pagamento dell’avviso si realizza solo dopo l’avviso di accertamento, mentre con le modifiche apportate al regolamento si prevede che tale possibilità vi sia anche prima, ovvero all’avviso di liquidazione".

Altre modifiche introdotte "per aggiornare e armonizzare il regolamento alla luce delle modifiche normative nazionali sia apportate dalla legge di bilancio che dal cd decreto sostegno, con la previsione anche di alcune semplificazioni sia per i cittadini che per il gestore del servizio. Tali modifiche hanno riguardato, ad esempio, l’art. 6 (Superfici escluse), 6bis (Adempimenti a carico delle utenze non domestiche per l’uscita dal servizio pubblico) e 6ter (Riduzione per le utenze non domestiche per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), l’art. 7ter (Riduzioni e agevolazioni) e, infine, gli articoli 8 (Pagamenti) e 9 (Tributo giornaliero)".

L'assessore comunale al Bilancio, Cristina Bertinelli, ha spiegato che "per le agevolazioni sono stati stanziati per le utenze non domestiche 2,6 milioni di euro a valere sull’art. 6 del decreto sostegni, a cui si aggiungono i 4,1 milioni di euro stanziati sul fondo funzioni fondamentali 2020, di cui 700mila euro destinati alle utenze domestiche. Questi ultimi rappresentano praticamente il doppio rispetto allo stanziamento destinato ogni anno al finanziamento della riduzione prevista in favore delle utenze domestiche in condizioni di maggior disagio economico".

E ancora: "Altra modifica significativa -ha aggiunto Bertinelli- riguarda la possibilità di dilazioni e rateizzazioni prevista per coloro che, per effetto della pandemia, non sono stati in grado di adempiere al pagamento della Tari nel 2020, per uno stato temporaneo di difficoltà, che possono richiedere la dilazione fino a 6 mesi o rateizzazioni fino a 24 mesi al solo interesse legale. Riteniamo, come giunta, -ha concluso- che tali modifiche rappresentino un atto significativo di vicinanza da parte dell’amministrazione verso i cittadini e le imprese della città che hanno subito gli effetti della pandemia. Ci siamo adoperati in tutti i modi per andare loro incontro con misure eccezionali”.