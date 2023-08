Perugia, carabinieri in congedo vigileranno sugli accessi allo Sportello per gli immigrati

Siglato un protocollo d’intesa tra la Prefettura di Perugia e l’Associazione nazionale carabinieri per il servizio di vigilanza negli uffici dell’ente in corso Cavuor.

Il protocollo, firmato dal prefetto di Perugia Armando Gradone e da Fabrizio Casini, legale rappresentante dell’associazione, ha lo scopo di potenziare la vigilanza e la regolazione degli accessi del pubblico presso la sede di corso Cavour della Prefettura, “in considerazione del notevole afflusso determinato dalla presenza degli utenti dello Sportello unico per l’immigrazione”.

Un’iniziativa che nasce dalla “carenza di personale in servizio presso la Prefettura da adibire a tale servizio con la necessaria continuità” e che “consentirà il recupero di risorse professionali che potranno garantire una maggiore funzionalità in altri non meno rilevanti ambiti di interesse istituzionale”.

Il prefetto ha ringraziato l’associazione per la disponibilità manifestata e “per l’impegno assunto a titolo gratuito, che mette ancora una volta in evidenza il ruolo svolto dal terzo settore nell’interesse della comunità”.