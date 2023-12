Capodanno in centro a Perugia, tutti i divieti da rispettare per una festa in piazza in sicurezza

Capodanno in piazza, tutti i divieti da rispettare per una festa in sicurezza. Sono state adottate le ordinanze sindacali che impongono i seguenti divieti a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, dalle ore 19 del 31 dicembre e fino alle ore 2 del primo gennaio 2024:

- divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, nell’area del centro storico ricompresa all’interno della ztl, ricadente tra il varco di via Bonazzi, via Baglioni, via del Roscetto, via Battisti e via della Sposa, nonché nel tratto stradale Largo Cacciatori delle Alpi, via Masi, viale Indipendenza e piazza Italia;

- divieto d’ingresso, nell’area contingentata, nonché nelle aree di calma individuate in piazza IV Novembre, via Calderini, via Fani, via del Forno, parte di Corso Vannucci limitrofa all’area di spettacolo, via della Gabbia, appositamente delimitate e vigilate, di soggetti con al seguito animali, anche condotti al guinzaglio e oggetti/attrezzature ingombranti, contundenti o pericolosi (quali racchette da passeggio; cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti, salvo autorizzati; bottiglie e contenitori di vetro o metallo; biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto; caschi e/o borse portacaschi; artifizi pirotecnici e spray al peperoncino).

- divieto d’ingresso di passeggini/carrozzine nell’area spettacolo, contingentata e appositamente delimitata e vigilata, di piazza IV Novembre.