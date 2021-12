Magione, pronte due nuove aree per cani dove giocare e fare addestramento

Due aree per cani, uno dove giocare e una per l'addestramento. Gli spazi riservati agli amici pelosi saranno inaugurate sabato 4 dicembre a Magione.

Le due aree cani, realizzate dal Comune di Magione, saranno inaugurate alle ore 15, nella zona della Cittadella dello sport. L’area sgambamento cani “Parco Zampe in libertà” è stata voluta in maniera particolare dalla consigliera comunale Francesca Breccolenti, le aree di sgambamento sono una comoda soluzione che permette anche agli amici a quattro zampe di correre e giocare liberi, da soli o in compagnia di altri cani, in uno spazio recintato ed esclusivamente dedicato a loro.

Seguirà, alle 16, l’inaugurazione del campo di addestramento delle Unità cinofile da soccorso realizzato in località Fontaccia a San Savino di Magione.

L’area addestramento, che insieme allo sgambatoio, sarà gestita dalla Misericordia di Magione, svolge un ruolo fondamentale per la preparazione di cani addestrati alla ricerca di sepolti sotto macerie e di dispersi in superficie.