Trent’anni di dolcezze e prelibatezze umbre. Compleanno nell’acropoli per Sweet Sweet Way. Auguri, Graziella!

Trent’anni di dolcezze e prelibatezze umbre. Compleanno nell’acropoli per Sweet Sweet Way. “Abbiamo aperto proprio alla fine del 1991, in corso Vannucci, vicino alla pasticceria Sandri, dove siamo stati attivi per quindici anni”, ricorda Graziella, titolare dell’ormai storico esercizio.

“Cominciammo con caramelle e dolciumi vari. Poi ci siamo indirizzati verso prodotti dolciari del nostro territorio, proponendo cioccolato e golosità artigianali. Ma sempre di marchi prestigiosi”.

Quindi lo spostamento al pianterreno di Palazzo dei Priori, proprio sotto la scalinata dei Notari, ai civici 1 e 3, in aderenza al Caffè del Cambio.

Al civico 1, prodotti di norcineria, specialità come salumi, prosciutti, formaggi. La clientela, malgrado la crisi pandemica, è fidelizzata. Numerosi anche i turisti italiani e stranieri attratti dalla merce esposta con garbo e pulizia.

Era il 30 dicembre di 30 anni fa e celebriamo la ricorrenza con precisione cronometrica. Vedere Graziella sempre in ordine, gentile e disponibile è un vero piacere. E un vero fiore all’occhiello per la città del Grifo.