Auto forzate, bivacchi, alcol e droga ai giardini dei Tre Archi: protestano i residenti

Lattine e bottiglie per strada o gettate nell’erba, sotto le ruote delle auto in sosta, cartoni abbandonati, rumori molesti la notte. La condizione di degrado dei giardini dei Tre Archi è sotto gli occhi di tutti e i residenti protestano.

“Ogni giorno dobbiamo assistere a episodi di degrado e pericolosità ai Tre Archi a causa di persone che stazionano sulle panchine bevendo alcol a ogni ora – scrive in redazione un residente – Ancora peggio subito dietro l’arco dei Funari, visto che in via Vibi spacciano quotidianamente”.

I problemi non sono solo questi. I residenti segnalano anche l’abitudine ormai di queste persone di utilizzare gli spazi tra le auto parcheggiate come gabinetto. “Poche sere fa qualcuno ha forzato la portiera della mia auto – racconta un altro residente - Ha rovistato all’interno dell’abitacolo in cerca di qualche spicciolo o qualche oggetto di poco valore”.

I cittadini, infine, chiedono più attenzione e maggior cura per Perugia.