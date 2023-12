Città della Pieve, arrivano i soldi per il "camponero"

Il Comune di Città della Pieve è tra i 128 Comuni in tutta Italia che hanno ottenuto il finanziamento del bando "Sport e Periferie" promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport per la riqualificazione dell’impianto sportivo della Pineta dell’Unità, in Via Fra Bartolomeo da Castel della Pieve (il cosiddetto "camponero").

Alla Città del Perugino sono stati assegnati 700mila euro, che è il finanziamento massimo ammissibile.

"Un risultato importante per tutta la città – sottolinea il sindaco Fausto Risini -, per i tanti bambini e adulti che potranno usufruire di un impianto completamente rigenerato che ha come obiettivo riqualificare il tessuto sociale della nostra comunità, promuovere i valori educativi e formativi dello sport, dell’integrazione e della cultura del rispetto, volti a contrastare fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale".

"È stato pensato e progettato un impianto sportivo adeguato – spiega poi il primo cittadino -, sicuro, intelligente tecnologicamente, attento alla salvaguardia dell'ambiente e accessibile per tutte le forme di disabilità, dove poter praticare sport in maniera multidisciplinare. Un particolare ringraziamento alla squadra di professionisti ed esperti che, di concerto con l'Amministrazione comunale, hanno lavorato alla progettazione, all'elaborazione e stesura del bando".