Aste giudiziarie: dalla storica Lancia Flaminia all'Ape 50, all'incanto anche 60mila litri di gasolio sotto sequestro

Il pezzo più pregiato è una Lancia Flaminia del 1962, segue una Honda Nsx (anche se il prezzo di base appare eccessivo), ma ci sono anche le occasioni come un’Ape 50 a 500 euro e diversi mezzi da lavoro, compreso il contenuto di una cisterna: 60mimla litri di gasolio in sequestro da 10 anni.

Le aste dell’Istituto vendite giudiziarie riprendono nel 2023 con diverse auto, camion e furgoni.

In cima alla lista la Lancia Flaminia, alimentazione benzina; anno prima immatricolazione 1962; cilindrata 2458 cc. Non si ha conoscenza di eventuale iscrizione all’Asi. Base d’asta 24.067 euro

Al prezzo base di 85.000 euro segue la Honda Nsx; sprovvista di certificato di proprietà e carta di circolazione; cilindrata cc 2977; prima immatricolazione 1991; alimentazione benzina; chilometri rilevati 85.314.

La base d’asta per una Smart Four è di 6.750,00; immatricolata nel 2019, cilindrata 898 cc, alimentazione benzina, sprovvista di certificato di proprietà (come la totalità dei mezzi all’asta, spesso senza chiavi di accensione).

Una Audi Q3 va all’incanto da 10.600 euro, cilindrata 1968 cc alimentazione gasolio.

Servono almeno 15.900 euro per una Volkswagen Golf a metano; cilindrata cc 1498.

Solo 5.100 per una Mercedes sprovvista di certificato di proprietà e con alimentazione a gasolio; cilindrata cc 1796.

All’asta una Mini Cooper a gasolio; cilindrata cc 1995; base d’asta 5.587,60 euro.

Una Mitsubishi Outlander a gasolio per una cilindrata di 2179 cc va all’incanto per 4.822,42 euro.

Una Mercedes A220 con 249 chilometri rilevati parte da una base d’asta di 29mila euro.

Base di partenza per l’asta di una Fiat Panda a metano è di 4.185,48 euro.

Una Chrysler Grand Voyager a gasolio parte da 5.366 euro.

Offerta libera per il contenuto di una cisterna (non all’asta): 61.504 litri di gasolio miscelato con olii combustibili, in sequestro dal 2012.

Parte da una base d’asta di 24.000 euro, invece, un’autogru da cantiere.

Un autocarro Iveco a gasolio, prima immatricolazione estera nel 1997, da 1.293 euro.

Un Doblò Fiat a gasolio si può portare via con 2.685 euro.

Poco meno per un Fiat Ducato sprovvisto di documenti, da 1.163 euro.

Un Iveco Eurocargo 80 parte da una base d’asta di 6.207,36 euro.

Ape Piaggio 50cc, senza documenti, è l’ultimo pezzo all’asta a partire da 505 euro.