Caso Suarez, petizione online degli studenti: "La dirigenza si deve dimettere. Grave danno all'ateneo"

Gli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia lanciano una petizione su Change.org e chiedono le dimissioni della dirigenza dell'ateneo dopo l'esame farsa del calciatore Luis Suarez.

"Siamo studenti, laureati e dottorandi dei corsi universitari della Stranieri di Perugia. La cosiddetta vicenda Suarez e le intercettazioni telefoniche ad essa correlate — che hanno trascinato il nostro Ateneo sotto i riflettori di tutto il mondo — lasciano emergere questioni di stampo giudiziario ed etico che, come principali portatori di interesse di questa istituzione, non possiamo ignorare. Che valore ha o avrà da oggi in poi un titolo ottenuto all'Università per Stranieri di Perugia? Quanto varrà una certificazione glottodidattica concessa dal CVCL? Con quale serenità potremo portare avanti le nostre carriere universitarie, in un contesto così precario?" si legge nella petizione che è già stata firmata da 89 persone (la cifra da raggiungere è stata stabilita in 100 persone).

"A queste preoccupazioni, comuni a tutti noi, si aggiungono le difficoltà delle studentesse e degli studenti attualmente iscritti, obbligati a fruire di servizi dimezzati e di una didattica carente e confusa, a causa della cattiva gestione della situazione (non più emergenza) Covid a diversi livelli - prosegue il testo della petizione - Per tutte queste ragioni, riteniamo dunque doveroso, da parte della Dirigenza tutta dell'Ateneo, fare un passo indietro ed agevolare un ricambio che permetta di tutelare, per quanto possibile, la reputazione di questa storica e peculiare istituzione e, cosa più importante, il valore dei nostri titoli di studio. Il nostro futuro vale più di una trovata pubblicitaria!".

Una petizione che arriva all'indomani dei trasferimenti di quasi tutti i protagonisti della vicenda Suarez e poi indagati dalla Procura di Perugia e in prossimità degli interrogatori degli stessi indagati.