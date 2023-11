Assisi, un weekend solidale per le donne arcobaleno

“Novembre ci vedrà protagonisti - spiega Claudia Maggiurana presidente dell’associazione Vivo a Colori - in vari temporary shop itineranti dove chi verrà a farci visita potrà trovare coperte artigianali e artistiche provenienti da tutta Italia. Il ricavato della loro vendita contribuirà ad acquistare i materiali di consumo, aghi e pigmenti, necessari per il funzionamento del macchinario Omnia, il tatuatore medicale utilizzato per la ricostruzione non chirurgica del seno, donato nei mesi scorsi da Vivo a Colori alla Breast Unit dell’ospedale di Perugia”.

Dunque un’occasione per fare del bene e sostenere le donne che hanno affrontato il cancro al seno. Questo è lo scopo della campagna “Adotta una coperta per le donne arcobaleno”, promossa dall'associazione Vivo a Colori.

Sabato 11 e domenica 12 novembre, presso la sala ex Pinacoteca di Assisi, sarà possibile acquistare una delle coperte realizzate dalle volontarie dell’associazione, con colori e motivi che richiamano l’arcobaleno, simbolo di speranza e rinascita.



Un gesto di solidarietà e di sensibilizzazione verso una malattia che colpisce una donna su otto in Italia. “Arriva il Natale - conclude Claudia lanciando un messaggio - è il momento di fare un regalo solidale a sostegno delle donne colpite da tumore al seno”.