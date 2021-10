Ricorre oggi il quarantesimo anniversario della visita di Sandro Pertini in Assisi. Era esattamente il 3 ottobre del 1981. Il Presidente della Repubblica volle far visita alla città serafica. Ad accoglierlo il sindaco Gianfranco Costa, ma anche tanti parlamentari di rango, visibili in foto: Amintore Fanfani, Flaminio Piccoli, Giovanni Spadolini, Giorgio Spitella. Pertini, indefettibile laico, ricordò il messaggio sociale e civile di Francesco. Intervento molto apprezzato dai presenti e dalla stampa locale e nazionale. Fu un evento memorabile che confermò la grande popolarità del presidente partigiano.