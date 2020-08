Servizi per l'infanzia, dalla Regione 3 milioni e mezzo per aiutare le famiglie nel pagamento delle rette

Rette di asili e materne, la Regione Umbria stanzia 3 milioni e mezzo a favore delle famiglie.

"Una misura importante per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per i servizi socio-educativi e le scuole dell’infanzia, possibile grazie alle risorse provenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sociale Europeo, con la quale la Giunta regionale intende dare un segnale di vicinanza ad un settore strategico per il futuro del nostro territorio" dichiara l’assessore al Bilancio e all’Istruzione Paola Agabiti.

La Giunta regionale ha stabilito i criteri di ammissibilità e valutazione per la presentazione delle domande nell’ambito dei servizi dedicati alla prima infanzia. Il contributo sarà erogato per tutto il periodo dell’annualità 2020/2021, e prevede tre fasce di rimborsi: il 100% per chi ha un reddito ISEE fino a 10 mila euro, dell’80% per i redditi compresi tra 10 mila e 15 mila, e del 60% per quelli tra i 15 mila e 25 mila. L’incentivo regionale potrà essere utilizzato per i servizi socio-educativi e per le scuole dell’infanzia, sia pubbliche sia private.

"Oltre a dare un supporto concreto in questa particolare fase, in cui molte famiglie hanno visto una riduzione del reddito disponibile, con questo provvedimento – sottolinea l'assessore Agabiti - abbiamo voluto confermare la nostra attenzione nei confronti delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne e delle famiglie umbre. Un tema strategico per il futuro della nostra comunità, come dimostrano tutti gli indicatori sul tasso di natalità, sia nazionali che regionali".