Nuove aperture in centro storico: a Perugia arriva "Ada gourmet"

"Ero pronta da prima, ma ho avuto bisogno di tempo per eliminare le tante suggestioni esterne e concentrarmi sulle mie idee. Questo ristorante è frutto di un viaggio partito tanti anni fa con il mio arrivo in questa città. È il secondo capitolo della mia vita e della mia professione. Quella che proporremo sarà cucina vera; concetti non intrattenimento. Vogliamo che l'esperienza per il cliente sia appagante e allo stesso tempo divertente. Siamo pronti a coinvolgere". In via del Bovaro arriva Ada gourmet, il progetto della chef perugina d'adozione Ada Stifani.

"Si tratta di un progetto che punta a stupire e a scuotere ulteriormente il panorama della ristorazione regionale che negli ultimi tempi sta mostrando una sua nuova vitalità. Il tutto avverrà all'interno di un locale minimale dove solidità e storia sono date dalle pareti in mattoni e dalle ampie volte in quello che un tempo era un granaio prima e una stalla poi e che ha ospitato pub e discoteche - spiega una nota - . La rivisitazione delle sale mostra ora un luogo intimo, fuori dal tempo e dal rumore, dove luce, spazio e materiali risultano funzionali a quello che sta per avvenire: il pasto. Si potrà scendere sottoterra, accompagnati dal sommelier, per percorrere il tunnel cantina, un luogo molto singolare, certamente una delle cantine visitabili più belle del centro".