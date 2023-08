Un pianoforte, vetrine e mobili di casa, all'asta i ricordi e i cimeli di famiglia

L’ufficiale giudiziario pignora i beni degli esecutati, ma quando gli oggetti vengono scaricati nel magazzino dell’Istituto vendite giudiziarie sembra di assistere a un reality di quelli che raccontano delle case di accumulatori seriali o lo svuotamento dei vecchi box abbandonati.

Gli ultimi annunci di vendite giudiziarie, infatti, appaiono più come un tentativo di svuotare le case del superfluo, se non fosse che si tratta di persone che per debiti si sono viste portare via oggetti e mobili che per anni sono stati parte delle loro vite.

Proveniente dal Tribunale di Perugia è il lotto con cauzione di 300 euro, termine offerte il primo settembre e rilancio minimo di 50 euro, composto da 1 pianoforte, 2 divani in stoffa, 1 cassettiera, 1 poltrona in pelle, 1 chaise longue in pelle, 1 libreria appoggio, 1 divano a L in stoffa (manca l'allungo per formare la l) e 1 televisore. Offerta base 1.275 euro (più Iva 25,25 + spese 114,75 = 1.415 euro).

Dal Tribunale di Spoleto proviene il lotto con 416 euro di cauzione, rilancio minimo di 50 euro, termine offerte l’8 settembre. Offerta base 4.160 euro (più Iva 997,57 + spese 374,40 = 5.531,97 euro), composto da 15 sedie in legno tipo ciliegio con seduta e schienale foderati in tessuto azzurro polvere; 13 sedie tipo beige in metallo nero con seduta rotonda in paglia di Vienna materiale sintetico; 7 divanetti biposto con struttura in legno e seduta imbottita in tessuto damascato,schienale a rombi traforato in legno; divano stile barocco con struttura in legno dorato e tappezzeria in tessuto rosa antico alla seduta e alla spallier (tre posti); sollevatore idraulico per idroterapia in acqua con struttura in plastica gialla su ruote; bicicletta ellittica ad uso riabilitativo marca Domyos; biotrituratore a scoppio honda 390 ax tritone maxi su gomma; 4 panchine da giardino in stile in ferro/ghisa di colore bianco a tre posti con decori su braccioli e schienale.

Di nuovo dal Tribunale di Perugia l’asta per il lotto composto da 1 credenza rustica; 2 lampadari a palla; 3 quadri acquerelli; 3 sculture; 1 tavolino antico in bambù; 2 lampade; 1 vaso grande a tazza; 1 tavolino con ripiani antico; 1 litografia; 1 appendiabiti; 1 lampada; 1 tappeto persiano; 1 piccola libreria girevole; 2 portavasi; 2 divani in stoffa; 1 poltrona lunga; 1 tavolino basso e/o carrello; 1 televisore Samsung; 1 portatelevisore mobiletto; 1 consolle in legno scuro; 1 tavolino bar; 1 piccolo tavolino portaoggetti; 2 tappeti grandi; 1 lampada a stelo; 2 quadri grandi; 6 sedie colorate; 1 portabottiglie da terra; 1 lampada da tavolo; 1 lampada da soffitto; 1 quadro; 1 libreria in alluminio; 1 vecchia enciclopedia Treccani; 1 raccolta Garzantine; 1 tavolo in legno; 1 sedia; 1 tappeto; 1 pouf; 1 lampada a stelo; 2 lampade da tavolo; 1 carrello porta ripiani con ripiani; 1 cassettiera; 2 quadri acquerello; 1 sedia in legno antico; 2 lampade al neon lunghe; 1 scrivania; 2 sedie; 1 cavalletto in legno per dipinti; 1 comodino in legno; 1 lampada; 2 lampade a muro; 1 scultura appesa; 1 cyclette, 1 step, 1 panca addominali; 3 quadri; 2 lampade a muro; 1 sedia arredo in acciaio; 1 cassettiera in legno; 1 tappeto; 1 lampada; 1 lampada da tavolo; 1 lampada a muro; 1 tappeto; 1 tavolo; 1 tavolino bianco circolare; 2 piccoli pouf in ecopelle.

Prevista una cauzione di 757 euro, termine offerte il primo settembre e rilancio minimo di 50 euro. Offerta base 3.785 euro (più Iva 74,94 + spese 340,65 = 4.200,59 euro).