Aeroporto di Perugia, nuovo annuncio: da marzo tre voli internazionali Ryanair, le rotte

Ryanair annuncia l’introduzione di tre nuove rotte dall'aeroporto di Perugia. Da marzo nuovi voli per Barcellona, Bucarest e Vienna, attive con due frequenze settimanali.

I biglietti sono già disponibili. "Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 29,99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2022", spiega la nota di Ryanair.

“Siamo particolarmente orgogliosi di queste nuove destinazioni che si aggiungono al vasto programma di collegamenti che Ryanair opera da e per l’Aeroporto di Perugia. Con Barcellona, Vienna e Bucarest si chiude un lavoro iniziato qualche tempo fa ed allo stesso tempo fissa il nuovo nostro punto di partenza e di rilancio. Con Londra, Catania, Palermo,Malta,Bruxelles, e Cagliari le rotte estive salgono a 9 e non finisce qui. Tre nuovi mercati si affacciano al nostro aeroporto garantendo e permettendo un incoming turistico e offrendo al contempo opportunità di viaggio di lavoro e diporto anche al nostro bacino di utenza”, spiega Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto San Francesco d'Assisi.

Ivoli da e per Barcellona (El Prat) prenderanno il via il 29 marzo prossimo, con frequenze programmate ogni martedì e sabato. Il martedì la partenza da Perugia è fissata per 14.10. L'arrivo a Barcellona è previsto per le 15.55. Il costo del biglietto è di 43,99 euro (solo andata). Il sabato, invece, partenza dal San Francesco d'Assisi alle 11.25 e arrivo a Barcellona alle 13.10. Il costo del biglietto è di 58,99 euro (solo andata).

I voli da e per Vienna sono in programma dal 28 marzo e saranno operati ogni lunedì e venerdì. La partenza dal capoluogo umbro è fissata per le ore 16.35 con arrivo a Vienna per le ore 18.05, mentre per il ritorno si decollerà dall'Austria alle ore 14.40 il lunedì e alle 14.25 il venerdì, con l'arrivo in Umbria previsto per le ore 16.10 i l lunedì e alle ore 15.55 il venerdì.

I voli da e per Bucarest partiranno il 28 marzo, anche in questo caso con collegamenti programmati ogni lunedì e venerdì. Il lunedì la partenza da Perugia è per le 20.30 con arrivo a Bucarest alle 23.30. Il venerdì partenza alle 20.20 con arrivo alle 23.30. Per il ritorno il lunedì partenza da Bucarest alle 19.05 e atteraggio a Perugia alle 20.05 e per il venerdì partenza alle 18.55 e arrivo a Perugia alle 19.55.