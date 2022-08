INVIATO CITTADINO Riapre il negozio Acqua di Spello di corso Vannucci

Riapre, dopo il principio d’incendio, il negozio Acqua di Spello di corso Vannucci. Tanto spavento, ma pochi danni.

Ne demmo notizia perché l’evento suscitò sconcerto. Anche se i suoi effetti si sono tradotti solo in diversi giorni di chiusura.

Sostituzione del cablaggio e del quadro elettrico, odore acre di fumo rimasto a lungo, necessità di qualche ritocco nella candida tinteggiatura delle pareti.

Compie un anno di vita quell’esercizio che spande nell’acropoli i profumi dei fiori di Spello. Rivive nelle fragranze la tradizione dell’Infiorata. Petali di fiori per realizzare vere opere d’arte. Sano spirito di campanile, gare e tenzoni alla ricerca del bello: espressione d’arte, di fede e di cultura antica. Ce ne siamo occupati e continueremo a farlo. Un Corpus Domini inondato di colori ed effluvi floreali.

Ma anche la Hispellum romana, dichiarata da Augusto “Splendidissima Colonia Julia”. Le Porte consolari e l’arte musiva a Villa Romana: mosaici che raccontano figure umane, scene di vita, animali selvatici e fantastici, decorazioni geometriche e tappeti di pietra.

Appartengono dunque alla tradizione l’odore di balconi fioriti, quello speziato di olivi che punteggiano il paesaggio spellano, fragranze simili per natura a quelle che si spandono per le vie del Borgo. Colori che riecheggiano quelli del Maestro Norberto Proietti, sartore e poi pittore di grido, inventore dei fraticelli, poggiati o in volo su declivi verdi o paesaggi innevati. C’è un suo museo che lo custodisce e lo perpetua. Ed ecco i profumi di papaveri, camomilla, fiordaliso, a declinare immagini di colli e declivi, valli e campi arati.

Abbiamo parlato di tutto questo con la giovane che presidia il negozio Profumi di Spello al civico 8 di corso Vannucci. È laureata in Economia con 110 e lode ed ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia con il massimo dei voti all’Università degli Studi di Perugia. Si chiama Flora. Sarà solo un caso?