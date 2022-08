IN CENTRO Un principio d’incendio si sprigiona al Negozio Acqua di Spello del civico 8 di corso Vannucci

ULTIMORA. Un principio d’incendio si sprigiona al Negozio Acqua di Spello del civico 8 di corso Vannucci. Nell’intervallo di chiusura, alcuni commercianti di prossimità hanno avvertito scoppiettio, scintille, fumo nero all’altezza della rosta sopraporta. In quel punto è posizionato un condizionatore che deve essere andato in tilt. Da qui il corto circuito che ha comportato la fusione dell’impianto e del quadro elettrico. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla Polizia Municipale, ha scongiurato le più gravi conseguenze. Da poco sono in azione operai dell’Enel per il ripristino del contatore e della corrente. L’operatività del negozio riprenderà a breve.