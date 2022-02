Bartoccini Fortinfissi Perugia - Igor Novara, le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Dopo la vittoria in rimonta conquistata a Roma la scorsa domenica, le ragazze di coach Cristofani si apprestano ad affrontare con nuova linfa la temibile Novara, il bottino pieno ha tolto la squadra umbra dalle scomode acque della bassa classifica ed ha permesso di lavorare durante la settimana con un clima di serenità. Nonostante questo però sarà una gara sicuramente impegnativa che a guardare la classifica presenta grandi complessità, date anche le qualità delle giocatrici schierate dall’altra parte della rete. Le piemontesi però sono alle prese con le assenze forzate dal covid e dunque sarà dura per coach Lavarini poter contare su tutta la rosa a sua disposizione. La probabile assenza di Karakurt punta i riflettori sulla ex di turno, Rosamaria Montibeller che nella gara di Champions disputata mercoledì in casa della THY Istanbul, ha collezionato 18 punti in quattro set (anche se Novara ha trovato la sconfitta per 3-1), dunque sicuramente tanta voglia di rivalsa per l’opposta brasiliana. Per Havelkova e compagne dunque una sfida ardua ma non impossibile viste le defezioni ospiti.

Le parole di Gabriele Tortorci che conosce bene la formazione piemontese in quanto componente dello staff del settore giovanile fino alla scorsa Stagione. “Novara ha una panchina molto lunga e nonostante le difficoltà legate al COVID possono scegliere tra atlete di grande livello, dovremo capire come si presenteranno domenica, sicuramente non saranno al massimo della forma però non possiamo rilassarci, perché comunque è una squadra attrezzata per contendersi la Champions League ed il Campionato quindi anche le riserve sono di grande livello. Sarà comunque una partita difficilissima, loro sono forti soprattutto sui fondamentali di attacco ed sul cambio-palla, dovremo essere bravi a colpire i loro punti deboli in ricezione per rendere il loro gioco più scontato, per poi essere efficienti nel contrattacco, dipenderà molto da noi, da quanto riusciremo a mettere pressione con la battuta e da quanto limiteremo i loro attacchi”. - Il lavoro in settimana dopo la vittoria contro Roma. - “Abbiamo sicuramente lavorato con maggiore serenità, la vittoria ci ha dato più consapevolezza dei nostri mezzi e le ragazze hanno preso più fiducia ed autostima, riuscire a giocare bene contro una delle squadre più forti del campionato sarebbe sicuramente una bella occasione per poi presentarci bene a Bergamo o a Trento dove affronteremo sfide per noi cruciali”.

Note e probabili formazioni

I precedenti

Sette i precedenti tra le due formazioni, in tutti i casi la vittoria è andata a favore di Novara che ha conquistato sempre il bottino pieno.

Le Ex

Nessuna ex in campo per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, mentre le piemontesi vanta tra le sue fila Rosamaria Montibeller, in maglietta nera nella stagione di esordio del massimo campionato (2019-2020)



Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Igor Gorgonzola Novara: Hancock, Montibeller, Washington, Chirichella, Daalderop, Bosetti. Libero: Imperiali.

Allenatore: Lavarini



Biglietti disponibili su liveticket.it ed in diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 6 febbraio alle ore 17.00 al PalaBarton i biglietti saranno acquistabili online sul sito www.liveticket.it e sarà visibile in diretta in streaming su www.volleyballworld.tv