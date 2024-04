Playoff Superlega, la Sir si ferma sul più bello: Milano vince al tie break e riequilibra la serie

Angelo Lorenzetti si era augurato domenica scorsa di arrivare a gara 5, ma quanto avvenuto questa sera nel secondo atto di una serie di semifinale che si preannuncia lunga e snervante non potrà che suscitare dei rimpianti. Già, perchè la Sir Susa Vim Perugia avrebbe davvero potuto compiere un passo decisivo verso la finale: alla fine l'Allianz Milano, al termine di una maratona durata quasi tre ore, è riuscita a riequilibrare il discorso imponendosi al tie break.

E' stato un match in cui davvero è successo di tutto: i Block Devils avrebbero potuto conquistare la vittoria già nel quarto set, ma i padroni di casa ai vantaggi sono riusciti a passare. Ancor di più il set aggiuntivo grida vendetta in quanto tre sono stati i match point non concretizzati ed in cui a decidere è stato il muro di Vitelli.

Dando un occhiata ai numeri si scopre che essi sono clamorosamente simili (10 ace a testa, 3% in più di Milano in attacco, due vincenti in più di Perugia a muro) a testimonianza di una partita nella quale nessuna delle due formazioni è riuscita ad avere il predominio.

Tra i singoli in doppia cifra in casa bianconera sono andati Semeniuk (25 punti con 2 ace e 3 muri), Ben Tara (21 con il 55% in attacco), Plotnytskyi (19 con 3 ace) e Flavio (14 con il 76% in primo tempo). Nell’altra metà campo mattatore l’opposto Reggers che chiude con 31 palloni vincenti.

Ora non bisognerà far altro che non demoralizzarsi e ripartire da quanto di positivo fatto vedere all'Allianz Cloud. Domenica prossima si torna al PalaBarton per una delicatissima gara 3.

La partita

Lorenzetti non cambia rispetto a gara 1 e la Sir parte bene con l'ace di Semeniuk (3-5). Reggers non è da meno e, anche grazie ad un errore di Plotytskyi, Milano passa a condurre 6-5. L'ucraino al secondo tentativo non sbaglia ed è 8-10. Due suoi ace mettono una precisa impronta al primo set (15-18), poi è Flavio a murare per il 18-22. Sembra fatta, ma tre aces di fila del sempreverde Kaziyski annullano il distacco (23 pari). Ai vantaggi decidono il servizio errato di Porro e quello indovinato di Russo (25-27).

Galvanizzati i bianconeri iniziano bene anche la seconda frazione (0-3), ancora Kaziyski riporta sotto i suoi (8-9). Ben Tara non trova il campo ed è parità (9-9), ma successivamente dai nove metri non perdona (9-11). Plotnytskyi attraversa un periodo di appannamento: tre suoi errori costano il break milanese (16-12). C'è l'ingresso di Leon ma è tutto inutile: quattro sono i set point con Ishikawa (24-20), la pipe errata di Semeniuk significa 25-21.

L'avvio del terzo set è di gran lunga più equilibrato, Giannelli ispira Ben Tara per il 9-11. Il palleggiatore della nazionale alza il muro per il 13-17, poi è l'ace di Semeniuk e l'invasione a rete di Porro a mettere il punto esclamativo (16-21). Reggers a muro dimezza (18-21), Perugia resta lucida e va a chiudere con Flavio (21-25).

Grande equilibrio anche nel quarto set con un botta e risposta Ishikawa (12-10) - Ben Tara (12 pari). Plontytskyi manda fuori (20-17), ma i Block Devils trovano la forza di ribaltare con Flavio e Semeniuk (22-23). Reggers è indemoniato e va a bersaglio sul 24-23, Semeniuk guadagna ancora i vantaggi (24 pari). Russo viene murato ed è 27-25.

Si va al tie break che Perugia pare poter far suo con il 5-7 di Plotnytskyi. Il cambio di campo viene ottenuto sul 6-8, ma Ishikawa porta Milano al pari 8. Quando Semeniuk segna l'11-13 sembra quasi fatta, ma Reggers fa l'impresa dai nove metri e fa 13-13. Inevitabili, ancora una volta, i vantaggi, in cui la Sir costruisce sei match point. I punti decisivi sono messi a segno da Ishikawa (19-18) e Vitelli a muro (20-18).

I commenti dei protagonisti

Recrimina e non poco Max Colaci a fine gara: "Si possono dire mille cose, ci sono tante frasi fatte che si possono utilizzare, la verità è che abbiamo sprecato delle occasioni al netto ovviamente dei meriti e dei demeriti da ambo le parti. Peccato, senza qualche errorino poteva andare diversamente. Sono venti anni che metto nel cassetto vittorie e sconfitte quindi si va avanti. Riguarderemo la partita, cercheremo di fare meglio e di evitare in gara 3 domenica a Perugia gli errori commessi stasera".

Il tabellino

ALLIANZ MILANO - SIR SUSA VIM PERUGIA 3-2

Parziali: 25-27, 25-21, 21-25, 27-25, 20-18

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Reggers 31, Vitelli 7, Loser 12, Kaziyski 14, Ishikawa 19, Catania (libero), Piano, Mergarejo 2, Dirlic, Zonta. N.e.: Innocenzi, Colombo (libero), Starace. All. Piazza, vice all. Daldello.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 21, Flavio 14, Russo 7, Plotnytskyi 19, Semeniuk 25, Colaci (libero), Leon 1, Solè, Herrera, Held. N.e.: Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Dominga Lot - Massimo Florian

LE CIFRE – MILANO: 19 b.s., 10 ace, 35% ric. pos., 15% ric. prf., 56% att., 9 muri. PERUGIA: 17 b.s., 10 ace, 41% ric. pos., 18% ric. prf., 53% att., 11 muri.