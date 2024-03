Playoff Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

È l’ora della semifinale scudetto!

Finita l’attesa, è tutto pronto al PalaBarton per il primo atto della serie che assegna un posto nella finale playoff con la Sir Susa Vim Perugia che attende domani sera a Pian di Massiano l’Allianz Milano per gara 1.

Fischio d’inizio domani alle ore 19:00 con diretta streaming sulla piattaforma web VBTV, serie al meglio delle cinque tra la seconda e la sesta della regular season.

“Prima di tutto voglio fare gli auguri di una buona Pasqua a tutti i tifosi”, esordisce il tecnico Angelo Lorenzetti che poi passa all’analisi di gara 1. “Le serie dei quarti di finale che si sono chiuse mercoledì ci hanno detto che come sempre i playoff del campionato italiano esprimono un livello ancora più intenso rispetto alla regular season e per essere protagonisti a questo livello bisogna dare sempre il massimo senza farsi condizionare da pregiudizi che a volte ci sono. Non siamo dei supereroi e dobbiamo alleggerirci dei tanti “devo” che magari ad una squadra importante come Perugia vengono assegnati. Dobbiamo invece andare in campo con la volontà di essere protagonisti e di far vedere la nostra pallavolo. Meno ritmo partita rispetto ai nostri avversari? È una cosa che sapevamo già dall’ultima palla caduta con Verona quindi ai ragazzi all’inizio di queste due settimane di allenamenti ho chiesto un certo atteggiamento in palestra e devo dire che da questo punto di vista sono pienamente soddisfatto. Poi è chiaro che la partita è un’altra cosa rispetto all’allenamento, lo sappiamo e, se all’inizio qualcosa non dovesse funzionare, non dovremo spaventarci, ma stare lì con la mentalità giusta per risolverla”.

Tutta la rosa a disposizione per lo staff tecnico bianconero con Lorenzetti che, dopo un periodo di grande mole di lavoro, dovrebbe ripartire dalla formazione con la quale ha chiuso i quarti di finale e quindi con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Milano si presenta a Perugia con l’entusiasmo derivante dalla vittoria in una serie dei quarti durissima contro Piacenza e decisa a piazzare subito il blitz in terra umbra. Piazza, tecnico meneghino, non dovrebbe apportare modifiche al proprio 6+1 iniziale che potrebbe essere quello con Porro in regia, Reggers opposto, Loser e Vitelli al centro della rete, Ishikawa e Kaziyski martelli di posto quattro e Catania a dirigere la seconda linea.



PRECEDENTI



Ventinove i precedenti tra le due formazioni. Ventuno le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, otto le affermazioni dell’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto lo scorso 3 marzo a Milano per il match di ritorno di regular season con vittoria di Milano in cinque set (25-22, 25-27, 17-25, 25-23, 15-13).



EX DELLA PARTITA



Non ci sono ex in campo tra le due formazioni. Un ex invece in panchina, su quella di Milano, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia dal 2011 al 2013.



PROBABILI FORMAZIONI:



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Porro-Reggers, Vitelli-Loser, Ishikawa-Kaziyski, Catania libero. All. Piazza.

Arbitri: Andrea Pozzato - Marco Zavater