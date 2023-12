Serie A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Vtb Fcredil Bologna: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Siamo già a dicembre e sembra ieri che vi raccontavamo il pre-campionato della Bartoccini Fortinfissi Perugia… L’ultimo mese dell’anno vedrà le Black Angels di scena più volte presso il palazzetto di casa: saranno infatti ben 4 le sfide da giocare al Palabarton. Si parte domenica 3 dicembre, quando la Bartoccini Fortinfissi riceverà la visita della neo-promossa Vtb Fcredil Bologna. Sarà un match da prendere con le molle, memori anche della gara d’andata, quando Kosareva e compagne dovettero sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di una formazione emiliana mai doma e sempre in partita nonostante lo 0 a 3 finale maturato al Pala Marani. Le ragazze di coach Zappaterra sono attualmente settime in classifica a quota 11 punti e sono reduci dal k.o. interno per mano del Cda Talmassons con il punteggio di 1-3. A raccontare le insidie di questa sfida è l’opposto di Perugia Glenda Messaggi:

“Si riparte dopo il successo di Brescia con la stessa forma mentis di sempre – afferma la numero 1 delle Black Angels - Siamo molto felici per la vittoria del PalaGeorge perché non è mai facile vincere in quel palazzetto. Siamo contentissime ma è già tutto alle spalle. La testa è tutta su Bologna che è una squadra assolutamente da non sottovalutare. È una formazione grintosa, che difende tanto, forse anche perché allenata da un altro ex libero (Andrea Zappaterra, ndr). Giocano molto con i centrali e in generale hanno un buon bagaglio di esperienza. A tal proposito dico un nome su tutti: sempre massima attenzione all’opposto Fiore, che fa sempre la scelta giusta in attacco e nel match d’andata lo si è visto. Ribadisco, servirà attenzione”.

La Bartoccini vuole premere sull’acceleratore sfruttando il fattore casalingo nel mese natalizio:

“Dicembre è un mese importante per noi. Avremo molte meno trasferte, il che significa meno viaggi e meno fatica. Dobbiamo sfruttare la spinta del nostro pubblico, con la speranza di vedere sempre più gente sugli spalti”.

Quali le scelte dei due tecnici? Coach Giovi va sicuro sulla diagonale Ricci – Montano, le centrali Bartolini e Cogliandro e sui “martelli” Kosareva e Traballi. Il libero e capitano è Sirressi. Coach Zappaterra potrebbe rispondere con Saccani al palleggio e una tra Fiore e Tellaroli in qualità di opposto, al centro Rossi e Neriotti e in banda Lotti e Bovolo. Il libero è Laporta. Fischio d’inizio alle ore 17.00.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Vtb Fcredil Bologna sono acquistabili il giorno stesso della partita sia online su LiveTicket che presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare gli scambi tra le due squadre le voci di Nicolò Brillo e Andrea Cruciani.

LE REPLICHE SU TRG MEDIA

Si ricorda che una sintesi del match tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e la Vtb Fcredil Bologna sarà trasmessa in replica su TRG Media (canale 13) lunedì 4 dicembre alle ore 21.45 e martedì 5 dicembre alle 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Vtb Fcredil Bologna è stata affidata alla direzione di Claudia Lanza e Andrea Bonomo.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci - Montano, Bartolini - Cogliandro, Traballi - Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Vtb Fcredil Bologna: Saccani - Fiore, Rossi - Neriotti, Lotti - Bovolo, Laporta (libero). All.: Zappaterra. Ass.: Generali

Arbitri: Claudia Lanza - Andrea Bonomo