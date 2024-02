Coppa Italia serie A2, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Futura Giovani Busto Arsizio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha già impostato la rotta: destinazione Trieste con partenza nella mattinata di sabato 17 febbraio. Domenica mattina si giocherà infatti la finale di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 tra le Black Angels e la Futura Giovani Busto Arsizio. La partita è inserita all’interno del contesto della final four di Coppa Italia di Serie A1. L’impianto che ospiterà le gare sarà il PalaTrieste, palazzetto da quasi 7mila posti a sedere. Insomma, la cornice sarà importante e la Bartoccini Fortinfissi farà di tutto per ottenere quel trofeo che arricchirebbe una stagione sin ora più che positiva. Il Vice Presidente Gianluca Gargaglia esprime la sua felicità per questo evento:

“Siamo dove meritiamo di essere, sia per quanto investito dalla società sia per ciò che le ragazze hanno fatto vedere in campo. La finale di Trieste sarà una vetrina molto importante per il club. Vedere nel poster delle finali di Coppa Italia la presenza di una nostra giocatrice insieme a gente come Egonu, Antropova ed altre, fa un certo effetto”.

Sul match il numero due della Bartoccini Fortinfissi rimane prudente:

“E’ una gara secca tra due squadre forti che nelle sfide della regular season si sono equivalse (un 3-0 a testa tra andata e ritorno, ndr). Può succedere di tutto e non esiste pronostico. Chiaramente la speranza è quella di riportare il trofeo a Perugia, anche se non sarà semplice. Le ragazze le ho viste tranquille e sorridenti nel post gara di Mondovì e ritengo che siano pronte ad affrontare la finale. A loro e a tutti coloro che ci seguiranno, dico di divertirsi e godersi la finale. Non capitano così spesso eventi del genere”.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 11.00 di domenica 18 febbraio. Cosa dire sull’avversario? Busto Arsizio è stata l’unica squadra capace di fermare la corsa inarrestabile delle Balck Angels. A dicembre, tra le mura amiche, le bustocche hanno inflitto un pesante 3 a 0 a Sirressi e compagne, rispondendo alla vittoria delle perugine con il medesimo risultato nel mese precedente. Busto Arsizio è stata però leggermente più discontinua nel resto delle gare e in Pool promozione paga ora un distacco di 6 lunghezze dalla Bartoccini. Non ci sono però dubbi sul fatto che di fronte ci sono le due migliori squadre della categoria. Il pericolo numero uno rimane l’opposto Zanette, capace di grandi prestazioni e di esaltarsi qualora riuscisse ad ingranare sin dai primi palloni. Occhio poi alla pressione al servizio con le schiacciatrici Cvetnic e Conceicao. Tonello e Rebora sono centrali solide ed affidabili ben gestite da Monza al palleggio. Il libero sarà Bonvicini. Ovviamente la Bartoccini Fortinfissi Perugia si schiererà con il sestetto titolare composto da Ricci e Montano in diagonale, Cogliandro e Bartolini al centro, Traballi e Kosareva in posto 4 e Sirressi a guidare la seconda linea. Che vinca il migliore!

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

La finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Futura Giovani Busto Arsizio sarà trasmessa su Sky Sport Arena e in simulcast sulla piattaforma web VolleyballWorld TV.

INFO PER I TIFOSI

Qualche informazione utile per tutti i tifosi che verranno a Trieste con il pullman organizzato dalla società. La partenza è prevista alle ore 3.00 di domenica 18 febbraio dal piazzale dell'UCI Cinema. Sarà fornito un box pranzo con panino, frutta e acqua e una maglia celebrativa dell’evento. Si raccomanda massima puntualità e si invitano tutti i tifosi a recarsi con almeno 15 minuti di anticipo al luogo di partenza. Ricordiamo che i tagliandi per la gara sono acquistabili online tramite la piattaforma Vivaticket.com.

PROBABILI FORMAZIONI

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Ricci – Montano, Cogliandro – Bartolini, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza – Zanette, Rebora – Tonello, Cvetnic – Conceicao, Bonvicini (libero). All.: Amadio. Ass.: Tettamanti