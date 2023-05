Volley Femminile, la Bartoccini School Volley Perugia si riconferma campione nazionale Under 18

BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY PERUGIA - SAVA ENERGIA TREVI 3-0 (25-20, 25-15, 25-12).



BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY PERUGIA: Gaggi, Trabalza 2,Turini 6, Bocci 2, Calvelli 10, Ricci 10, Giubergia (L2), Gibin 5, Borzetta 12, Pappalardo, Passeri (L1), Baglioni 1, Manni 9, Chierico.

Allenatori: Brizzi Enrico, Bartoccni Eleonora.

Statistiche di squadra: Ace 11, Muri Pt. 4, Ric. Pos. 38%

SAVA ENERGIA TREVI: Tardioli, Eleuteri1, Proietti 5, Hristache, Luzi, Brunacci 5, Porcu 3, Bilegi 1, Lillocci 6, Marinelli (L1), Galeotti 1, Coresi (L2).

Allenatori: Berrettoni Fabio, Giorgi Stefano.

Statistiche di squadra: Ace 7, Muri Pt. 2, Ric. Pos. 25%



SAN GIUSTINO - La Bartoccini School Volley Perugia rispetta i pronostici e fa il bis conquistando il Campionato Regionale Femminile Under-18 per il secondo anno imponendosi con la selezione delle due squadre che giunte in finale causa regolamento si sono dovute fondere in una, contro la Sava Energia Trevi per 3-0 (25-20, 25-15, 25-12 i parziali).

Il primo set parte in equilibrio fino al 6-6 poi le perugine alzano i giri e vanno i progressione sull'ace di Calvelli Trevi chiama il time-out, la tendenza non cambia ed il margine per le "Magliette Nere" aumenta e quando l'attacco di Ricci vale il 18-12 coach Berrettoni usa anche l'ultimo minuto di sospensione tra le sue disponibilità. Manni mette ancora pressione dai nove metri con l'ace del 20-13, Calvelli si mette in mostra con l'attacco del 21-16, Borzetta porta le sue compagne in zona calda con l'attacco del 23-18 ma a mandare in archivio il set ci pensa Manni con il muro del 25-20.

Nel secondo set l'avvio è differente, la Bartoccini School Volley Perugia si mostra subito aggressiva con le giocate di Borzetta (3-0), l'ace di Gibin che vale il il 6-3 e l'attacco di Ricci (10-3) danno già un indirizzo preciso a quello che sarà il set, il trend continua senza troppe problematiche per le perugine che con Calvelli arrivano sul 18-9, il grande margine da spazio a sperimentare e l'assetto cambia, ma non il risultato fino a quando Borzetta mette a segno il punto del 20-9, lì Trevi ha un moto d'orgoglio e grazie all'aggressività della battuta arriva sul 20-14. Manni placa gli animi con il punto del 22-15 e manda a servizio Calvelli che per non essere da meno mette a segno due ace (24-15) il set però termina con l'errore delle ragazze di Berrettoni che mandano out l'attacco del 25-15.

La tendenza continua anche nel terzo set con la partenza shock delle perugine che con Borzetta al servizio vanno subito sul 6-0 costringendo Berrettoni al time-out, al rientro la palla è ancora in mano alla Bartoccini School Volley Perugia che con Ricci vanno sull'8-0, Trevi mette a segno i primi punti ma Calvelli ha il braccio caldo e porta le sue compagne sul 10-2, le panchine cominciano a trovare spazio in campo e parte la girandola dei cambi ma il margine della Bartoccini resta ampio consolidato dalle marcature di Turini (13-5), Baglioni (14-6) e Ricci (17-10), Trabalza mette segno il punto del 19-10 avvicinando le rosso-nere al momento decisivo del match, la pressione non spaventa le "Magliettine Nere", Bocci fa la doppietta del 22-12 e Ricci mette a segno l'ace del match-joint (24-12) anche se a concludere il match è l'errore al servizio di Trevi che vale il 3-0 del Titolo Regionale Under-18.

Nel post gara le parole di Enrico Brizzi (coach squadra rossa) che insieme ad Eleonora Bartoccini (2° allenatore squadra nera) oggi ha guidato il meglio della selezione Under-18 delle Magliette Nere. "Credo sia stata una vittoria meritata, un 3-0 netto che potevamo anche aspettarci visto che era il meglio delle due squadre che sono arrivate in finale ma che non abbiamo potuto schierare, abbiamo fatto un buon lavoro con le ragazze che si sono allenate tutto l'anno, hanno saputo far vedere la qualità che speriamo di poter esprimere anche alle finali nazionali".

Piene di soddisfazione anche le parole di coach Roberto Farinelli che ha dismesso i panni di capo allenatore della squadra nera per mettersi a disposizione nell'inedita veste di scoutman in questa giornata. "Sono molto felice perché siamo riusciti a raggiugnere l'obbiettivo che ci eravamo prefissi ad inizio stagione con i due gruppi Under-18 abbiamo lavorato in sinergia costantemente tutto l'anno, le ragazze sono state fantastiche ed il lavorare insieme ha dato un risultato importante, siamo riusciti a ripetere il risultato dello scorso anno e questo dimostra che quando il progetto è valido i risultati arrivano e dobbiamo continuare così".

Anche il presidente Antonio Bartoccini è soddisfatto. "Abbiamo vinto per il secondo anno consecutivo il Campionato Regionale Under-18 e quindi non posso che essere soddisfatto, siamo molto contenti di aver dato una testimonianza concreta del nostro impegno come club per far crescere delle giovani della nostra regione che magari in futuro potranno essere un grado di giocare nella nostra prima squadra, che quest'anno ci ha dato qualche dispiacere ma guardiamo positivi al futuro vedendo le nostre giovani che saranno le future leve".