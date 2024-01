Coppa Italia A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi doma Talmassons e vola in finale

Chiudete le valigie, si va a Trieste! La Bartoccini Fortinfissi Perugia accede alla finale di Coppa Italia Frecciarossa del prossimo 18 febbraio. Serata memorabile quella di mercoledì 31 gennaio, quando al Palabarton le Black Angels abbattono con un perentorio 3 a 0 Cda Volley Talmassons. 25-15, 25-20 e 25-21 i parziali dei set. Perugia è partita subito forte, mentre Talmassons ha fatto fatica a carburare: ecco che il primo parziale è andato velocemente dalla parte delle umbre. Le friulane hanno alzato i giri del motore nella seconda frazione, ma la Bartoccini Fortinfissi è apparsa sempre in controllo. Stesso copione nel terzo parziale con tutte le ragazze di coach Giovi in grande spolvero. Alla fine il premio di Mvp è andato a una Cogliandro letteralmente indemoniata con 13 punti personali di cui 3 ace, 1 muro e un 45 % in attacco. Assolutamente da citare però il grande lavoro “oscuro” di Kosareva che in seconda linea ha praticamente ricevuto alla perfezione una quantità industriale di palloni. Ma stasera da lodare è l’intero gruppo. Un gruppo che ha chiuso da protagonista la prima fase, che ha iniziato al meglio la Pool promozione e che vivrà la magia del weekend triestino con la finale di Coppa Italia Frecciarossa che avrà luogo al PalaTrieste alle ore 11.00 di domenica 18 febbraio contro quella Busto Arsizio che ha segnato sin qui l’unica sconfitta stagionale delle Black Angels. Serata di festa, poi da giovedì si comincerà subito a pensare alla seconda giornata di Pool promozione con la trasferta in casa della Ipag S.lle Ramonda Montecchio.

CRONACA

Nel primo set le Black Angels fanno la voce grossa. Cogliandro e Bartolini sono in serata di grazia. Sempre in vantaggio ai parziali, la Bartoccini Fortinfissi si concede persino il 21-10. Preludio al vantaggio che arriva di lì a poco, anche se Talmassons prova a recuperare (25-15).

Nel secondo set la musica non cambia. Bartoccini Fortinfissi a condurre e Talmassons che tenta di rimettere in equilibrio il match (8-7). La partita viaggia punto a punto, Kosareva cerca di dare lo strappo (16-13), ma le ospiti non ci stanno (18-15). Ci si mette anche Montano: Perugia trova la strada del raddoppio (25-20).

Terzo set e ancora Bartoccini Fortinfissi protagonista. Difesa e muro funzionano al meglio, l’attacco sbaglia poco e niente (8-4). Talmassons non desiste ma è dura tenere testa alle padrone di casa (13-7). Qualche errore in battuta della Bartoccini Fortinfissi tiene viva la speranza ospite di riaprire la contesa. Traballi non è dirompente come al solito ma qualche punto lo mette giù. Montano continua ad esserci e Trieste si avvicina (19-13). L’ultimo tratto è un po’ tortuoso, Talmassons si riavvicina (23-19). Bartolini alza il muro: Perugia si guadagna finale di Coppa Italia (25-21).

INTERVISTE

Guido Marangi, assistant coach della Bartoccini Fortinfissi:

“Ottima prestazione contro un avversario tosto. Temevamo questa partita, ma le ragazze sono state brave. Adesso arriva un periodo complicato con gare ogni tre giorni. Bene la finale a Trieste, ma non dimentichiamoci del campionato”.

Asia Cogliandro, centrale della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Siamo molto contente per questo risultato e per aver centrato la finale. Non vediamo l’ora di giocarla e daremo il massimo per vincerla. Adesso ci concentriamo sul campionato con le stesse motivazioni e voglia di vincere”.

Leonardo Barbieri, tecnico del CDA Volley Talmassons:

“Complimenti a Perugia per la prestazione, perfetta in tutti i fondamentali. Noi ci abbiamo provato, ma di fronte abbiamo trovato un avversario di grande caratura. Da friulani dispiace non aver raggiunto la finale di Trieste. Resta la soddisfazione per aver raggiunto la semifinale e aver centrato la Pool promozione”.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – CDA VOLLEY TALMASSONS 3-0

Set: 25-15, 25-20, 25-21

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Traballi 7, Ricci, Bartolini 8, Montano 14, Cogliandro 13, Kosareva 11, Sirressi (L1). N.e.: Pappalardo, Messaggi, Atamah, Lillacci, Viscioni, Braida, Turini (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

CDA VOLLEY TALMASSONS: Hardeman 6, Populini 10, Grazia 1, Piomboni 9, Bole, Eze 2, Eckl 8, Costantini 2, Negretti (L1), Monaco (L2). N.e.: Kavalenka, Feruglio, All.: Barbieri. Ass.: Parazzoli

Arbitri: Claudia Angelucci - Antonino Di Lorenzo

PERUGIA: b.s. 8, ace 7, ric. pos. 47 %, ric. prf. 21 %, att. 31 %, muri 9

TALMASSONS: b.s. 10, ace 2, ric. pos. 44 %, ric. prf. 29 %, att. 22 %, muri 7

MVP: Cogliandro (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

Durata set: 26’, 26’, 28’

Spettatori: 900