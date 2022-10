Serie D: un gol per tempo e il Trestina supera il Terranuova

TRESTINA: Tozaj, Della Spoletina, Bologna (Sirci), Grea, Cenerini, Barbarossa, Brevi (Convito), Gramaccia, Di Cato (Morlandi), Bazzoffia (Brunetti), Belli (Sensi). Allenatore: Marmorini.

TERRANUOVA: D’Ambrosio, Farini (Petrioli), Maloku, Bega, Artini, Cioce, Gautieri (Gabrielli), Massai (Castaldo), Benucci, Ceppodomo (Mazzei), Sacconi (Betti). Allenatore: Calori

ARBITRO: Schmid di Rovereto

RETI: 15’ pt Di Cato, 31’ st Morlandi

Il Trestina supera l'esame Terranuova e vola al quarto posto in classifica nel girone E di Serie D, condiviso a quota quindici punti con il Città di Castello. La squadra di Marmorini, con un gol per tempo, ha superato gli avversari conseguendo la terza vittoria casalinga. Dopo quindici minuti nella gara, Di Cato viene servito da Bazzoffia e con un diagonale batte D'Ambrosio. Lo stesso Di Cato a pochi passi dalla linea di porta non riesce a siglare il raddoppio per i suoi. Secondo gol e vittoria in ghiaccio che arriva nella ripresa con Morlandi. Nel finale, il Trestina mantiene il doppio vantaggio fino al termine.