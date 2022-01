Serie D: blitz del Tiferno a Scandicci e seconda vittoria per gli uomini di Machi

SCANDICCI: Timperanza, Magonara, Gianneschi, Burato (Sinisgallo), Edu Mengue (Toti), Francalanci, Marini, Tacconi, Jukic (Imbrenda), Mariani, Pierangioli (Saccardi). Allenatore: Rigucci

TIFERNO: Guerri, Sensi, Avellini, Mariucci, Gorini, De Santis, Cappa (Evangelista), Ruggeri, Martiniello (Battellini), Massai (Bux), Bagnolo (D’Urso). Allenatore: Machi

ARBITRO: Mirri di Savona

RETI: 14’ st Jukic, 30’ st Mariucci, 40’ st (rig.) Gorini

NOTE: Ammoniti: Jukic, Magonara, Pietrangioli; Mariucci, Battellini. Espulso al 46’ st Marini

Altra rimonta, altri tre punti importanti per il Tiferno in questo inizio 2022. Dopo quella nel derby con il Cannara, gli uomini di Machi riescono a ribaltare anche la trasferta di Scandicci, uscendo da un campo ostico con la vittoria in mano grazie ai gol di Mariucci e al rigore messo a segno da Gorini. Sei punti in pochi giorni, dunque, che rilanciano il Tiferno in classifica. L'inizio del match è tutto di marca biancorossa, con il Tiferno a rendersi pericoloso più volte dalle parti di Timperanza. I padroni di casa rispondono con qualche calcio d'angolo ma niente più. Si va così all'intervallo a reti inviolate. Diverso il discorso nella ripresa. Lo Scandicci entra con altro piglio e trova il vantaggio: Marini dal fondo per Jukic che di testa supera Guerri. Si entra nell'ultimo quarto d'ora, ed ecco che la rimonta del Tiferno prende piede. Da corner, Martiniello scarica la sfera al limite per Mariucci che trova la soluzione vincente. Sul finire di match, il neo entrato D'Urso viene atterrato in area. Mirri non ha tentennamenti e indica il dischetto di rigore. Dagli undici metri Gorini non sbaglia. Seconda vittoria per 2-1 in rimonta e sei punti pesanti guadagnati nell'arco di due partite dagli uomini di Machi.