Serie D: rinviata causa Covid Pianese - Tiferno

Non si disputerà domani la partita nel girone E di Serie D tra Pianese e Tiferno. Il Dipartimento interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dal Tiferno, ha ufficializzato il rinvio della gara. La squadra di mister Machi, infatti, è alle prese con alcuni casi di positività all'interno del gruppo squadra e così, accolta la richiesta dal Dipartimento, la trasferta in casa della Pianese è stata rinviata a data da destinarsi. Salta dunque uno dei sei anticipi in programma domani pomeriggio, con il prossimo turno infrasettimanale che prenderà piede mercoledì 22 dicembre prima della sosta natalizia.

Dopo il pareggio per 2-2 con la Pro Livorno nell'ultimo turno, il Tiferno si trova a metà classifica nel girone E a quota diciotto punti.