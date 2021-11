A Poggibonsi arriva il primo punto del Foligno nel nuovo corso Marmorini

POGGIBONSI: Pacini, Marafioti, Cecchi, Borri, Poggesi (Simoncini) Camilli (Nicoloso) Mazzolli, Muscas, Riccobono, Regoli (Donati), Bellini (39’st Barbera). (A disposizione: Venè, De Vitis, Rimondi, Manfredi, Cioni). Allenatore: Calderini

FOLIGNO: Gil, Vespa (Dell’Orso), Bisceglia, Chiavazzo, Canalicchio, Valentini (Amadio), Bengala (Tetteh), Oliva, Belli, Peluso, Ciganda. (A disposizione: Maraolo, Lambertini, Monaco, Neziri, Turini, Bevilacqua). Allenatore: Marmorini

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro

RETI: 33’st Dell’Orso, 37’st Riccobono (rig)

Debutto con un pareggio per il nuovo Foligno targato Marmorini. I falchetti si portano in vantaggio con D'Urso, ma una disattenzione difensiva concede la più ghiotta delle occasioni ai padroni di casa del Poggibonsi che trovano, così, il pareggio. Punto che fa muovere classifica e morale, dunque, per il Foligno, arrivato al termine di una settimana movimentata in società. Il Poggibonsi parte forte ma il Foligno tiene botta, capace intorno alla mezz'ora di confezionare una buona occasione gol con Valentini: dribbling su Poggiesi e destro respinto da Pacini. Poggibonsi che risponde con Mazzoli, ma il giocatore di Calderini per due volte non inquadra lo specchio della porta difesa da Gil. Nella ripresa il copione non cambia ma la squadra di Marmorini inizia a prendere campo. Brivido per i falchetti con Dunati che davanti a Gil non concretizza a dovere. Così, a sbloccare il risultato ci pensa Dell'Orso, bravo a inserirsi su un corner e griffare il vantaggio. Bellini, però, viene atterrato in area e il direttore di gara Renzi decreta la massima punizione. Dal dischetto va Riccobono che non sbaglia. Ultimo squillo del Foligno con Tetteh, ma Pacini respinge. Al triplice fischio è 1-1.