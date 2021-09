Serie D, Poggibonsi-Cannara: Moracci sbaglia, Bellini no

POGGIBONSI: Pacini, Rimondi, Poggesi (Simoncini), Mazzolli, Cecchi, Frosali, Gistri, Camilli, Bellini (Borri), Regoli, Muscas. (A disposizione: Vené, De Vitis, Borri, Marafioti, Simoncini, Zefi, Riccobono, Cioni, Cianciolo). Allenatore: Calderini

CANNARA: Lori, Cerboni (Orlandi), Mangiaratti (De Sanctis), Mattia, Bei, Moracci, Corrado (Frustini), Belloni (Brunetti), Donati (Faraghini), Fondi, Bazzoffia. (A disposizione: Mazzocanti, Chiacchierini, Bokoko, Brunetti, De Sanctis, Frustini, Porzi, Orlandi, Faraghini). Allenatore: Brevi

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Assistenti: Ares Beggiato di Schio e Alberto Callovi di San dona' di Piave)

RETI: 17’st Bellini

NOTE: 37’pt Pacini para un rigore a Moracci

Moracci sbaglia da dischetto, Bellini infila il Cannara nella ripresa. Si può riassumere la prima giornata tra Poggibonsi e Cannara. Gli ospiti hanno avuto la più ghiotta delle occasioni per passare in vantaggio, ma la parata di Pacini e la rete dell'attaccante hanno consegnato ai padroni di casa la vittoria. Peccato per la squadra allenata da mister Brevi, ottima nella costruzione ma poco precisa sottoporta, come in occasione del primo pericolo per il Poggibonsi, ma Donati sbaglia mira. Sul finire di prima frazione, momento chiave del match. Bazzoffia ruba palla a Cecchi che lo stende in area. Terribile non ha nessun dubbio. Dal dischetto va Moracci, Pacini intiusce e respinge. Nella ripresa, Poggibonsi avanti grazia a una conclusione di Bellini sulla quale nulla può Lori. Occasioni da una parte e dall'altra fino al fischio finale.