Serie D: la Pianese passa a Trestina per 2-1

TRESTINA: Tozaj, Convito (Brunetti), Bologna, Grea, Cenerini, Ceccuzzi (Barbarossa), Brevi (Laurenzi), Gramaccia, Bazzoffia (Della Spoletina), Mariucci (Morlandi), Belli. Allenatore: Marmorini

PIANESE: Balli, Pinto (Lopez), Grifoni (Massaro), Morelli, Kondaj, Marino, Modic (Simeoni), Gagliardi, Rinaldini, Guadalupo (Pandimiglio), Kuoko. Allenatore: Bonuccelli

ARBITRO: Tassani di Chiavari

RETI: 2' st Kondaj, 18' st Rinaldini, 39' st Cenerini

Stecca la prima di campionato in casa il Trestina, superato dalla Pianese per 2-1. Le azioni dei gol arrivano tutte nella ripresa. Dopo due minuti dal ritorno in campo Kondaj firma il vantaggio ospite di testa su cross di Grifoni. Qualche minuto più tardi ecco il raddoppio della Pianese con Rinaldini che in area insacca il due a zero. Nel finale, il Trestina accorica le distanze con Cenerini ma non riesce a trovare il pareggio sperato. Finisce 2-1 per gli ospiti.