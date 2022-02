Serie D: il Foligno cade in casa colpito dal Gavorrano

FOLIGNO: Falzano, Dell’Orso (Bevilacqua), Caruso, Chiavazzo, Savarise (Cirone), Rossi (Amadio), Valentini, Oliva, Ciganda (Miccio), Settimi (Tetteh), Orlandi. (A disposizione: Gil, Vespa, Said, Metelli) Allenatore: Monaco

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia (Fremura), Dierna Grifoni, Origlio (Berardi), Liurni (Sylla), Mugelli (Giustarini), Lo Sicco, Arduini (Iacullo), Fontana. (A disposizione: Vivoli, Del Rosso, Tiganj, Ampollini) Allenatore: Callai

ARBITRO: Castellone di Napoli

RETI: 36′ pt Arduini, 21′ st Amadio, 31′ st (rig.) Lo Sicco, 43′ st Fontana

Si interrompe dopo tre turni la striscia positiva del Foligno. I falchetti cadono al "Blasone" per 3-1 contro il Follonica Gavorrano, che esce con tre punti pesanti dalla trasferta umbra. Pronti via, i falchetti protestano per un fallo di mano in area degli ospiti non visto dal direttore di gara Castellone. Dopo mezz'ora equilibrata, con l'infortunio di Ciganda, il Follonica rompe gli indugi. Lo Sicco colpisce la traversa, sulla respinta Arduini firma il vantaggio. Nella ripresa, il Foligno ha la forza di pareggiare la disputa con Amadio. Dieci minuti più tardi, Chiavazzo compie fallo da rigore. Dal dischetto va Lo Sicco che porta di nuovo in vantaggio i suoi. Prima del novantesimo, ecco il 3-1 firmato da Fontana.