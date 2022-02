Serie D: i risultati della 21esima giornata nel girone E

Con un gol di Gorini in avvio di ripresa, il Tiferno vince contro l'Unipomezia. Il Trestina pareggia in una gara piena di gol in casa del San Donato Tavarnelle. Cadono il Foligno e il Cannara. Amara, dunque, la prima panchina di Armillei. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata

Pro Livorno-Lornano Badesse 1-2: 37' pt e 40' pt Lucatti, 49' st (rig.) Rossi

Arezzo-Rieti 1-0: 30' st (rig.) Calderini

Foligno-Follonica Gavorrano 1-3: 36' pt Arduini, 22' st Amadio, 31' st (rig.) Lo Sicco, 43' st Fontana

Pianese-Cannara 1-0: 46' st Convitto

Poggibonsi-Flaminia 2-0: 3' st Bellini, 36' st Riccobono

San Donato Tavarnelle-Trestina 2-2: 9' pt e 43' pt Essoussi, 18' pt Russo, 24' st (rig.) Caciagli

Sangiovannese-Montespaccato 0-0

Scandicci-Cascina 1-2: 25'pt Biagioni, 34' pt (rig.) Saccardi, 37' st Bernardini

Tiferno-Unipomezia 1-0: 1' st Gorini

CLASSIFICA: (* una gara in meno)

Poggibonsi 49

San Donato Tavarnelle 48

Follonica Gavorrano 41

Arezzo 37

Trestina 34

Lornano Badesse 33

Pianese 31

Tiferno 30

Flaminia 27

Montespaccato 27*

Scandicci 25

Sangiovannese 23*

Foligno 21*

Unipomezia 20

Cannara 17

Rieti 17*

Cascina 17

Pro Livorno 12